بالصور.. إحباط تهريب 200 ألف حبة كبتاجون في مطار الملك خالد

نايف السالم(صدى):

أحبط جمرك مطار الملك خالد الدولي عدد من المحاولات لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (201.177) حبة، عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت للجمرك.

وتفصيلاً قال محمد العقيل مدير عام جمرك مطار الملك خالد تمكّن الجمرك من إحباط تلك الكميات من حبوب الكبتاجون من خلال خمس محاولات، حيث وردت أولاً إرسالية تحتوي على حقائب نسائية وبتفتيشها عُثر على (50.944) خمسون ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون حبة كانت مخفية في المقابض الخاصة بإحدى الحقائب. وأضاف العقيل أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة عثر في إرسالية أُخرى تحتوي على حقائب (77.670) سبعة وسبعون ألف وستمائة وسبعون حبة كبتاجون.

وفي محاولة التهريب الثالثة التي تم إحباطها أوضح العقيل أنه وردت للجمرك إرسالية تحتوي على “تحف خشبية” وبخضوعها لإجراءات التفتيش عُثر على (11.797) أحد عشر ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون حبة كانت مُخبأة بطريقة فنية داخل هذه التحف، كما أن الجمرك تمكّن من إحباط محاولة تهريب (29.950) تسع وعشرون ألف وتسعمائة وخمسون حبة كانت مُخبأة في إرسالية “تحف خشبية”، وفي المحاولة الخامسة أوضح مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي أنه تم إحباط محاولة تهريب (30.816) ثلاثون ألف وثمانمائة وستة عشر حبة، كانت مُخبأة في إرسالية ” أواني منزلية وردت للجمرك ” .