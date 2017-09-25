السديس يدشن فعاليات تعزيز قيم المواطنة

طلال الغامدي(صدى):

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس اليوم فعاليات تعزيز قيم المواطنة التي أطلقتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تزامناً مع اليوم الوطني (87) .

وقال معاليه خلال حفل التدشين : إن المتأمل في الكتاب والسنة يجد العناية بالأوطان، ولقد منَّ الله على هذه البلاد بالتوحيد والوحدة ومن أصول هذه الشريعة الوحدة في الدين والوحدة في الأوطان بل من الضرورات المحكمات والأصول المسلمات، مضيفا أنه من الواجب علينا جميعاً أن نلتف ونتلاحم مع الرعاة والقيادة الرشيدة وأن نقوي الآصرة الدينية والوطنية ولقد عمل الإمام المؤسس – رحمه الله – الملك عبد العزيز على توحيد الكلمة ورأب الصدع بين فئات هذه البلاد وجمعها في وحدة دينية وملحمة تاريخية وطنية لامثيل لها .

وأوضح الدكتور السديس أن الرئاسة حرصت على وجود هذه الفعاليات لتغرس في منسوبيها حب وطنهم وطن الحرمين ووطن التوحيد والقرآن والسنة لتبين مكانته وأهميته لأنه درة الأبصار ولتحرص على تعزيز المواطنة الحقة التي لا تتمثل في الشعارات إنما هو عمل دؤوب وفعاليات للتمسك بالأصول والثوابت التي قامت عليها هذه البلاد المباركة ومواكبة العصر للاستفادة من معطياته وتقنياته في خدمة ديننا.

وأكد معاليه أن التوسعات العملاقة التي شهدها الحرمان الشريفان من النعم التي ينبغي أن نحمد الله عز وجل عليها وآخرها توسعة الملك عبد الله – رحمه الله – للمسجد الحرام، مشيرا إلى أنه في عالم يموج بالإرهاب تأتي المملكة لتكافح هذه الآفة الخطرة فالواجب التعاون مع رجال الأمن ومع ولاة الأمر لمكافحة هذه الآفة التي أثرت على بعض عقول وأفكار الشباب فيجب علينا أن نستثمر مواقع التواصل الاجتماعي بتعزيز المواطنة ولزوم الجماعة والوقوف أمام كل من يزايد أمن بلادنا أو ينال من رموزنا وولاة أمرنا وعلمائنا وأئمتنا .