بالفيديو.. قطري يهنئ المملكة باليوم الوطني: أدام الله خادم الحرمين
هنأ مواطن قطري، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، باليوم الوطني الـ87 متمنيا مزيد من التقدم للمملكة.
وقال المواطن القطري لـ ” صدى ” ، أدام الله المملكة، وجعل شعبها والوطن كافة في خدمة خادم الحرمين.
وتشهد المملكة هذه الأيام احتفالات في كافة أرجاء البلاد، بمناسبة اليوم الوطني الـ87، وتشاركه العواصم العربية والدولية.
في التغطية الميدانية لـ #صدى
شاهد #مواطن_قطري_أصيل يحتفل مع #الشعب_السعودي بـ #اليوم_الوطني_87.
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.#اليوم_الوطني_87_للمملكه pic.twitter.com/2z3ePs9ohl
— صحيفة صدى (@slaati) September 25, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34407 ] نشر منذ 26 دقيقة
بارك الله فيكم ,, وهنيئاً للجميع ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19195 ] نشر منذ 14 دقيقة
طيب زين