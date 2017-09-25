  • الإثنين 25

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. قطري يهنئ المملكة باليوم الوطني: أدام الله خادم الحرمين

بالفيديو.. قطري يهنئ المملكة باليوم الوطني: أدام الله خادم الحرمين

بالفيديو.. قطري يهنئ المملكة باليوم الوطني: أدام الله خادم الحرمين
طلال الضوي(صدى):

هنأ مواطن قطري، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، باليوم الوطني الـ87 متمنيا مزيد من التقدم للمملكة.

وقال المواطن القطري لـ ” صدى ” ، أدام الله المملكة، وجعل شعبها والوطن كافة في خدمة خادم الحرمين.

وتشهد المملكة هذه الأيام احتفالات في كافة أرجاء البلاد، بمناسبة اليوم الوطني الـ87، وتشاركه العواصم العربية والدولية.


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 34407 ] نشر منذ 26 دقيقة

بارك الله فيكم ,, وهنيئاً للجميع ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *