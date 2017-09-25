بالفيديو.. قطري يهنئ المملكة باليوم الوطني: أدام الله خادم الحرمين

طلال الضوي(صدى):

هنأ مواطن قطري، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، باليوم الوطني الـ87 متمنيا مزيد من التقدم للمملكة.

وقال المواطن القطري لـ ” صدى ” ، أدام الله المملكة، وجعل شعبها والوطن كافة في خدمة خادم الحرمين.

وتشهد المملكة هذه الأيام احتفالات في كافة أرجاء البلاد، بمناسبة اليوم الوطني الـ87، وتشاركه العواصم العربية والدولية.