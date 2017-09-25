بالفيديو.. ” السديس ” يجلس بين التلاميذ يعلمهم قراءة الفاتحة

طلال الغامدي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وهو على مقاعد الدراسة ويعلم التلاميذ قراءة سورة الفاتحة.

وتوقع بعض متداولي المقطع أن يكون تم تصويره في الصف الأول، وربما يكون الشيخ السديس برفقة أحد أبنائه.