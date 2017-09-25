بالفيديو.. ” السديس ” يجلس بين التلاميذ يعلمهم قراءة الفاتحة
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وهو على مقاعد الدراسة ويعلم التلاميذ قراءة سورة الفاتحة.
وتوقع بعض متداولي المقطع أن يكون تم تصويره في الصف الأول، وربما يكون الشيخ السديس برفقة أحد أبنائه.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19863 ] نشر منذ 24 دقيقة
أهم شي إن النشطاء تداولو الفديو🤗
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4076 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يقويه ويبارك فيه .