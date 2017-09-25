الفلبين: نشكر المملكة لسماحها بتمديد مهلة ” وطن بلا مخالف “

عادل الحربي(صدى):

عبَّرت دولة الفلبين عن امتنانها وتقديرها للمملكة بعد سماحها بتمديد مهلة ” وطن بلا مخالف ” التي سوف يستفيد منها حوالي 6 آلاف مواطن فلبيني لا يحملون وثائق تمكنهم من العودة إلى بلادهم، بعد أن تقطعت بهم السبل في المملكة ولم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة الأولى.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الفلبينية، إن وزير الخارجية ” آلان بيتر كايتانو ” ، التقى نظيره السعودي عادل الجبير على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، وقدم الشكر بشكل شخصي للجانب السعودي حسبما نقلت وكالة الأناضول (النسخة الإنجليزية).

وقال الوزير للجبير بعد أن أدلى ببيان بلاده أمام الجمعية العامة: ” تود حكومة الفلبين أن تشكر المملكة جزيل الشكر على تمديد برنامج العفو ” ، مضيفًا أن ” التمديد الثاني سيستفيد منه 6 آلاف فلبيني لا يحملون وثائق ولم يستفيدوا من التمديد الأول “.

وأضاف الوزير الفلبيني: ” نقدر حقًّا هذه اللفتة الطيبة التي قدمتها الحكومة والتي تسمح بإعادة المزيد من مواطنينا العالقين في المملكة، مشيرًا إلى أن هذا التمديد جاء بناء على طلب العديد من الدول “.