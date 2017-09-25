شيخ قبيلة الحسين: الشهيد ” الحارثي ” حدد موعد زواجه هذا العام

عادل الحربي(صدى):

استشهد أمس الجندي ” محمد بن زويد بن حسن الحارثي ” بالحد الجنوبي من الوطن إثر إصابة بالرأس وهو يذود عن تراب الوطن الطاهر حيث كان قد حدد هذا العام موعدا لزواجه .

وقال محمد بن عبدالعالي الحسيني الحارثي شيخ قبيلة الحسين في تصريحات صحفية : إنهم تسلّموا نبأ استشهاد قريبه الجندي ” محمد بن زويد الحسيني ” بكل فخر واعتزاز كونه استشهد مدافعاً عن الوطن.

وأضاف: تجري الترتيبات لنقل الشهيد عبر طائرة القوات المسلّحة من المنطقة الجنوبية إلى مدينة الطائف ليتم بذلك الصلاة عليه عصر يوم غد بجامع العباس ، مفيداً أن الشهيد أعزب وحدّد هذا العام موعداً لزواجه.

واختتم: ندعو الله أن يتقبل ” محمد ” شهيداً وأن يثبّت وينصر زملاءه الجنود البواسل على العدو.