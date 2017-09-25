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شيخ قبيلة الحسين: الشهيد ” الحارثي ” حدد موعد زواجه هذا العام

شيخ قبيلة الحسين: الشهيد ” الحارثي ” حدد موعد زواجه هذا العام
عادل الحربي(صدى):

استشهد أمس الجندي ” محمد بن زويد بن حسن الحارثي ” بالحد الجنوبي من الوطن إثر إصابة بالرأس وهو يذود عن تراب الوطن الطاهر حيث كان قد حدد هذا العام موعدا لزواجه .

وقال محمد بن عبدالعالي الحسيني الحارثي شيخ قبيلة الحسين في تصريحات صحفية : إنهم تسلّموا نبأ استشهاد قريبه الجندي ” محمد بن زويد الحسيني ” بكل فخر واعتزاز كونه استشهد مدافعاً عن الوطن.

وأضاف: تجري الترتيبات لنقل الشهيد عبر طائرة القوات المسلّحة من المنطقة الجنوبية إلى مدينة الطائف ليتم بذلك الصلاة عليه عصر يوم غد بجامع العباس ، مفيداً أن الشهيد أعزب وحدّد هذا العام موعداً لزواجه.

واختتم: ندعو الله أن يتقبل ” محمد ” شهيداً وأن يثبّت وينصر زملاءه الجنود البواسل على العدو.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 41 دقيقة

انشاء الله من الحور العين زوجته يارب يا كريم

[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 26 دقيقة

الله يرحمه ويغفر له ويرحم جميع موتى المسلمين اخي رحمة الله عليه استشهد قبل سنتين وكان متزوج من شهر الله يرحمه ويتقبله من الشهداء

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