شيخ قبيلة الحسين: الشهيد ” الحارثي ” حدد موعد زواجه هذا العام
استشهد أمس الجندي ” محمد بن زويد بن حسن الحارثي ” بالحد الجنوبي من الوطن إثر إصابة بالرأس وهو يذود عن تراب الوطن الطاهر حيث كان قد حدد هذا العام موعدا لزواجه .
وقال محمد بن عبدالعالي الحسيني الحارثي شيخ قبيلة الحسين في تصريحات صحفية : إنهم تسلّموا نبأ استشهاد قريبه الجندي ” محمد بن زويد الحسيني ” بكل فخر واعتزاز كونه استشهد مدافعاً عن الوطن.
وأضاف: تجري الترتيبات لنقل الشهيد عبر طائرة القوات المسلّحة من المنطقة الجنوبية إلى مدينة الطائف ليتم بذلك الصلاة عليه عصر يوم غد بجامع العباس ، مفيداً أن الشهيد أعزب وحدّد هذا العام موعداً لزواجه.
واختتم: ندعو الله أن يتقبل ” محمد ” شهيداً وأن يثبّت وينصر زملاءه الجنود البواسل على العدو.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 41 دقيقة
انشاء الله من الحور العين زوجته يارب يا كريم
سيهون[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له ويرحم جميع موتى المسلمين اخي رحمة الله عليه استشهد قبل سنتين وكان متزوج من شهر الله يرحمه ويتقبله من الشهداء