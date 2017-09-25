سقوط قطعة من طائرة على سيارة

أمستردام(صدى):

سقطت لوحة وزنها 4.3 كيلوجرامات من طائرة هولندية بُعيد إقلاعها من مطار أوساكا غرب اليابان، فحطّمت زجاج سيارة من دون إيقاع ضحايا، بحسب ما أعلنت شركة الطيران، ونقلت وسائل الإعلام المحلية.

ونقلت وكالة ” فرانس برس ” عن محطة ” أن. أتش. كي ” التلفزيونية أن سلطات الملاحة الجوية أرسلت مفتشين إلى أوساكا؛ للتحقيق في الحادث.

ويبلغ طول اللوحة متراً واحداً، وعرضها 60 سنتيمتراً، وقد سقطت السبت من طائرة من طراز بوينغ 777 تابعة لشركة الطيران الهولندية ” كي. أل. أم ” التي كان على متنها 321 مسافراً.

وانفصلت اللوحة من الجناح الأيمن للطائرة، وسقطت من ارتفاع 2400 متر على الأقل، بحسب وكالة ” كيودو نيوز ” .

ولم تتأثر الطائرة بذلك، بل واصلت رحلتها، وحطّت في مطار شيبول في أمستردام بعد ظهر السبت.

وجاء في بيان صادر عن الشركة أنها فتحت تحقيقاً في الحادث، معربة عن أسفها لما جرى.