فيديو طريف لطفلة تخدع والدتها بالدموع الكاذبة

متابعات(صدى):

أثارت طفلة آسيوية لا يتجاوز عمرها العامين اعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ،بردّ فعلها عندما مسحت والدتها دموعها أثناء تمثيلها البكاء.

وظهرت الطفلة في مقطع الفيديو المتداول وهي تمثل البكاء، وعندما قامت والدتها بمسح دموعها قامت الأخيرة برفع “المصاصة” ووضعت إصبعها في فمها وأخذت من اللعاب الماء لتمسح فيه عينيها بطريقة مضحكة، ما أثار صدمة والدتها وضحكاتها.

وأثار الكثير من تعليقات المتابعين على طرافة الطفلة وذكائها في الحصول على ما ترغب به بالدموع الكاذبة.