بالفيديو.. العجمة يرد على منتقديه: أنا أطبل لبلدي

ماجد محمد(صدى):

رد الإعلامي الرياضي تركي العجمة، على أحد المغردين، بعدما هاجم الأخير الأول وشكك في حياديته خلال تناوله للأحداث عبر برنامجه “ كورة ” .

وقال تركي العجمة: «الآراء الإيجابية كثيرة ولكن هناك بعض السلبيات وجب الرد عليها بكلمة، شخصاً كتب وقال تطبيل، أنا العبد الفقير لله تركي العجمة أطبل لبلدي».

وتابع مقدم برنامج كورة: «أنا أعترف أنا أطبل لبلدي أنت تطبل لمين؟، تقدر تضع لوحة فوق رأسي وتكتب عليها تركي العجمة يطبل للمملكة ، ما أفعله طبيعي جداً».