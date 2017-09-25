بالصور.. رسالة نجم الهلال للجمهور قبل لقاء ” بيروزي ” في أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

قال عبدالله عطيف، لاعب نادي الهلال، إن جمهور فريقه لا يحتاج إلى دعوة، ودائما يساند ويدعم الفريق.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في الإمارات قبل لقاء بيروزي الإيراني في نصف نهائي أبطال آسيا، أن الفريقان استحقا الوصول إلى هذا الدور من البطولة، مؤكد أن اللاعلبين مستعدين جيدا لخوض لقاء الغد من جميع النواحي.

وأشاد باستقبال الشعب الإماراتي لبعثة الفريق، مؤكدا أن الشعب الإماراتي عودنا دائما على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

تقرر أن يشارك فريق الهلال الأول لكرة القدم، في لقاء الغد، أمام نظيره ” بيروزي الإيراني ” ، ضمن لقاءات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بالزي ” الأزرق ” ، فيما سيرتدي فريق ” بيروزي ” الزي الأحمر الكامل.