فتاة عربية توجه اتهامات مٌسيئة لشرطة عجمان.. والأخيرة ترد

أبو ظبي(صدى):

أعلن مسئولو شرطة عجمان الإماراتية، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بشأن مقطع الفيديو المٌسيئ الذي قامت بنشره فتاة أردنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتهكم به وتنتقد شرطة عجمان ومنتسبيها بعبارات وألفاظ غير لائقة.

وأكدت شرطة عجمان، أن الفتاة وتدعو مها علي طلال محمد (أردنية) صدر بحقها أمر من المحكمة بتسليمها وأخيها لوالدتهم حسب طلبها لحضانتهم، وتبين بأن والدهم خارج الدولة بالإضافة إلى أنه مطلوبا في قضايا ارتكبها في الدولة.

وبناء عليه فإن شرطة عجمان تقوم بدورها في تنفيذ الأمر الصادر من المحكمة الشرعيه بعجمان بتسليم المذكوره وأخيها لوالدتهم.