تعرف على نتائج بطولة المملكة للسباحة

ماجد محمد(صدى):

توج فريق الصفا بكأس بطولة المملكة للسباحة 2017، فيما حل الفتح وصيفاً والخليج ثالثاً في الترتيب العام للبطولة التي أقيمت على مسبح الهيئة العامة للرياضية بالدمام بمشاركة 15 نادياً وفريقاً.

وتوج رئيس الاتحاد للسباحة المهندس أحمد القضماني الفائزين بحضور أعضاء مجلس الإدارة، حيث تنافس أكثر من 170 سباحاً على 282 ميدالية ملونة تم توزيعها بعد نهاية الـ 64 سباقاً التي أقيمت منافساتها على مدار يومين بإدارة 33 حكماً سعودياً، حيث حصل على المركز الأول في فئة 10 سنوات فما دون فريق الصفا وحل الخليج ثانياً وجاء الروضة في المركز الثالث.

وفي منافسات فئة 11-12 سنة حصل الصفا على المركز الأول والابتسام على المركز الثاني والفتح في المركز الثالث، و في منافسات فئة 13-14 سنة حل الفتح أولاً والصفا ثانياً والخليج ثالثاً.

وحقق الفتح المركز الأول في فئة 15-17 سنة وتبعه الصفا في المركز الثاني، وجاء مركز السباح الذهبي في المركز الثالث، وفي فئة العمومي لما فوق 18 سنة احتل الصفا المركز الأول والفتح المركز الثاني ومركز السباح الذهبي المركز الثالث.

وشهدت البطولة عدة فعاليات احتفالية باليوم الوطني الـ 87، التي نظمها الاتحاد للسباحة بإقامة العرضة السعودية ووضع عدة أركان للتلوين والتصوير الفوتوغرافي والطباعة الفورية والضيافة والعديد من الفعاليات، بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية حامد السريعي، وعدد من رؤساء الأندية ومدراء المدارس والجهات الحكومية والعسكرية الذين تمت دعوتهم لحضور البطولة.

وفي ختام المنافسات تم تكريم جميع الجهات واللجان التي ساهمت في نجاح منافسات البطولة وما ضمتها من فعاليات احتفالية باليوم الوطني.