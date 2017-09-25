بالفيديو.. تعرف على طريقة سهلة لمعرفة جودة زيت الزيتون

متابعات(صدى):

كشف أحد المختصين عن طريقة سهلة لتحديد ومعرفة جودة زيت الزيتون الذي يباع بالأسواق والمحلات التجارية، وذلك باستخدام فلاش الجوال أو ضوء الليزر.

وأوضح من خلال مقطع فيديو متداول أنه لمعرفة ما إذا كان زيت الزيتون ” عصرة ” أولى أو ثانية، فإن على الشخص تمرير إضاءة فلاش الجوال أو الليزر من تحت قارورة الزيت.

وأضاف أنه إذا ظهر الضوء باللون الأحمر فهذا يعني أن الزيت ” عصرة أولى ” ، أما إذا كان الضوء باللون البرتقالي أو الأصفر فهذا يعني أنه ” عصرة ” ثانية أو خليط بين ” عصرة ” أولى وثانية.

