بالفيديو.. فتاة تروي قصة اغتصابها من صديقها
كتبت فتاة تُدعى هند شجيع ناشطة في مجال حقوق الحيوان، منشورًا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” تطلب فيه المساعدة لأخذ حقها بعد تعرضها للاغتصاب من قبل شخص نشرت صورته وحسابه الشخصي.
وظهرت الفتاة في فيديو قامت بنشره على صفحتها، تسرد تفاصيل واقعة الاغتصاب، مشيرة إلى أنها التقت بشاب في مظاهرة منذ عامين ونصف مع أصدقائها، ليعود ويكلمها بعد فترة طويلة بحجة تقديم مساعدة للحيوانات التي تراعاها داخل مؤسستها في جمعية لرعاية الحيوان الشهيرة، والتقت به لتناول وجبة الغذاء لمدة تصل إلى نحو أسبوع -على حد قولها.
وتابعت ” شجيع ” أن الشاب عرض عليها تناول الغداء في مقر جمعيتها ومن ثم شعرت بالدوران والإغماء، في حين بدأ في خلع ملابسه ويغتصبها رحل، مشيرة إلى أنها شعرت بـ ” الخجل ” من الذهاب لقسم الشرطة والكشف لدى الطب الشرعي، مشيرة إلى رغبتها في الانتحار، وطلب الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.
Posted by Hend Shagie on Sunday, September 24, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34400 ] نشر منذ 2 ساعتين
انتي اغتصبتي ,,؟
,, معقوله ؟؟
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19863 ] نشر منذ 2 ساعتين
مسكينه الله يكون بعونها
سبب لها ألم كبييير ماتنسااااه
طول عمرها🤔
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 750 ] نشر منذ 2 ساعتين
قصة تصلح فيلما سينمائيا
مشيرة إلى أنها التقت بشاب في مظاهرة منذ عامين ونصف مع أصدقائها ليعود ويكلمها بعد فترة طويلة بحجة تقديم مساعدة للحيوانات التي تراعاها داخل مؤسستها في جمعية لرعاية الحيوان الشهيرة والتقت به لتناول وجبة الغذاء لمدة تصل إلى نحو أسبوع على حد قولها وتابعت أن الشاب عرض عليها تناول الغداء في مقر جمعيتها ومن ثم شعرت بالدوران والإغماء في حين بدأ في خلع ملابسه ويغتصبها رحل !!!! مشيرة إلى أنها شعرت بـ ” الخجل ” من الذهاب لقسم الشرطة والكشف لدى الطب الشرعي !!!!
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2690 ] نشر منذ 2 ساعتين
ودي اصدقها لكن ماني قادر
على العموم الاختلاط والسفور ينتج عنه اكثر من هذا
وان كانت مظلومه الله ينصرها
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1178 ] نشر منذ 2 ساعتين
انتي جبتيها لنفسك روحي شوفي عمايلك بالفبس بوك
هذا اذا ماكان الغرض من الموضوع الشهره والا شغله الاغتصاب ماهي بمشكله عندي او بالنسبه لك
استري حالك بدل الفيديوهات اللي انتي عاملتها بالفيش وصدقيني مااحد بيقرب صوبك
الاغرب بالخبر تقول –أنها شعرت بـ ” الخجل ” من الذهاب لقسم الشرطة والكشف لدى الطب الشرعي
وماشعرتي بالخجل من هالعمايل او من الين عاملته ناشره حتى بالصحيفه على الاقل الشرطه ربما تحفظ لك قوقك وخصوصياتك
اشكال ماادري ايش تبغى غير تصجنا وتصدع روسنا استغفر اللله العظيم بس
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1178 ] نشر منذ 2 ساعتين
فلم هندي واضح
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19863 ] نشر منذ 2 ساعتين
البنت مهي بهذاااك الجمال
مبين من شكلها والسواد تحت عيونها إن النفسية عندها تحت الصفر
لكن من وجهة نظري أنا مافيها شي يدعو للأغتصاب
مفيها جمال ولا شي
هذي لو تنام معي على سريري عطيتها ظهري
هذا إذا ماشلت نفسي وطلعت أنام ف الصاله
أحس الدعوى كيديه
وإن كانت صادقه ف الله يكون بعونها🤔
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4076 ] نشر منذ 2 ساعتين
مشيرة إلى رغبتها في الانتحار . طـــيب منهو إللي منَعَك .؟
abdul[ عدد التعليقات: 665 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربما صادقة، ولكن لا ادلة تساند الادعاء. والبينة علي من ادعي، وليس عليه سوي ان يحلف منكرا الدعوة. رُفِعت الجلسة.
خالد محاسن[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 2 ساعتين
ثمانيه كلاب ما شمت مكن الواقعه ؟؟؟؟؟
قوقاز[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب إنتى رحتي معا
الابهاوي[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسترها فوق الأرض وتحت الارض ويوم العرض
المر[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 40 دقيقة
الشرطه تاخذ لها حقها ويتجاكم تتشجع وتروح نشتكي
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14621 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله اعلم بس تحزن 😌