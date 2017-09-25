بالفيديو.. فتاة تروي قصة اغتصابها من صديقها

القاهرة(صدى):

كتبت فتاة تُدعى هند شجيع ناشطة في مجال حقوق الحيوان، منشورًا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” تطلب فيه المساعدة لأخذ حقها بعد تعرضها للاغتصاب من قبل شخص نشرت صورته وحسابه الشخصي.

وظهرت الفتاة في فيديو قامت بنشره على صفحتها، تسرد تفاصيل واقعة الاغتصاب، مشيرة إلى أنها التقت بشاب في مظاهرة منذ عامين ونصف مع أصدقائها، ليعود ويكلمها بعد فترة طويلة بحجة تقديم مساعدة للحيوانات التي تراعاها داخل مؤسستها في جمعية لرعاية الحيوان الشهيرة، والتقت به لتناول وجبة الغذاء لمدة تصل إلى نحو أسبوع -على حد قولها.

وتابعت ” شجيع ” أن الشاب عرض عليها تناول الغداء في مقر جمعيتها ومن ثم شعرت بالدوران والإغماء، في حين بدأ في خلع ملابسه ويغتصبها رحل، مشيرة إلى أنها شعرت بـ ” الخجل ” من الذهاب لقسم الشرطة والكشف لدى الطب الشرعي، مشيرة إلى رغبتها في الانتحار، وطلب الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.