المفتي يوضح حكم زواج المبتعث والمقيم بنية الطلاق

نايف السالم(صدى):

حسم مفتي المملكة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الجدل حول ملف المبتعثين والمقيمين في الخارج، ممن يقررون الزواج بشكل مؤقت بنية الطلاق.

وأوضح ” آل الشيخ ” أن هذه الخطوة ” خطأ وغشاً ” ، موضحًا أن ” المشروع في النكاح أن يكون دائمًا، غير مقدر بوقت ” .

وقال ” من كتم ذلك في نفسه، ولم يذكره، وعقد نكاحه على المرأة وكان في نيته طلاقها إذا فارقها، فإن كثيرًا من العلماء يرون ذلك خطأ وغشًّا ” .