المفتي يوضح حكم زواج المبتعث والمقيم بنية الطلاق
حسم مفتي المملكة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الجدل حول ملف المبتعثين والمقيمين في الخارج، ممن يقررون الزواج بشكل مؤقت بنية الطلاق.
وأوضح ” آل الشيخ ” أن هذه الخطوة ” خطأ وغشاً ” ، موضحًا أن ” المشروع في النكاح أن يكون دائمًا، غير مقدر بوقت ” .
وقال ” من كتم ذلك في نفسه، ولم يذكره، وعقد نكاحه على المرأة وكان في نيته طلاقها إذا فارقها، فإن كثيرًا من العلماء يرون ذلك خطأ وغشًّا ” .
thamer[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 4 ساعات
حفظك الله ورعاك وسدد خطاك .
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19872 ] نشر منذ 4 ساعات
يشيخ أنا جيتك قبل سنتين
علشان زواجي من احدى الأجنبيات
جيتك فمقر الأفتاء فحي الوشم
ابتزوج حلال
البنت تبيني وابيها
لاهو متعه ولاتمضية وقت
ورحت مثل ماجيت🤔
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2690 ] نشر منذ 4 ساعات
جزاك الله خير ياشيخنا الفاضل
بارك الله فيك وفي علمك وزادك فضلا وعلما
مغرد[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 4 ساعات
اذا حللوه يصير زواج متعه نفس زواج المتعه بس ما سميات اخرى
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19872 ] نشر منذ 4 ساعات
الشيخ ماقصر قال لي تبي مساعده
قلت يشيخ
الحمد لله
الله مووووسع علي وعندي خير كبييييير
ابي شفاعتك
يبوعبدالله
لكن الشكوى لله.
abdul[ عدد التعليقات: 665 ] نشر منذ 4 ساعات
الزواج بنية الطلاق زواج سليم مكتمل الاركان لدي معظم علماء اهل السنة السلفيين.:…
” هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، والأكثرون على جواز ذلك ؛ لأن النية داخلية ليس فيها مشارطة بينه وبين أهل الزوجة ولا بينه وبين الزوجة فليس هذا من باب المتعة ، بل هذا نكاح شرعي صحيح عند جمهور أهل العلم ، وكونه ينوي الطلاق في المستقبل عند سفره أو عند حاجة أخرى لا يضره ذلك هذا شيء مباح له ، الطلاق مباح له عند الحاجة إليه ، ولكن ليس بشرط أما إذا شُرط عليه ذلك أنه يطلق في وقت كذا بعد شهر بعد شهرين بعد سنة أو اتفق على ذلك هذه المتعة المحرمة لا يجوز ، لكن مادام هذا شيئاً في نفسه ليس بينه بينهم فيه شرط وإنما هو بينه وبين الله – عز وجل – فهذا لا يضر النكاح على الصحيح عن جمهور أهل العلم. ” منقول من موقع الشيخ ابن باز.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4080 ] نشر منذ 3 ساعات
جزاك الله خير ياشيخنا الفاضل و حفظك و سدد خطاك .
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1049 ] نشر منذ 3 ساعات
ياقرني الله يهديك دايم تعليقاتك تملحها شوي وتزود من عندك
خلك واقعي
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19872 ] نشر منذ 3 ساعات
وليش املح وازود
على بالك محد يقرى
في ناس تتابع وتقول يشيخ فلان كتب كذا وكذا
واكيد بيتذكر
فحاول لاتشوف الناس بعين طبعك يسهم🤗
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5576 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله عاد ما بعد كلام المفتي كلام الله يجزاه خير وهو ما قال هالشيء الا لانه من الذكور يتزوجون زواج لمدة معينة ثم يطلق يعني مبيت النية للطلاق وهذا حرام والمصيبة الأكبر لا صار يطلقها غيابي طلاق شرعي او طلاق بدعي ما همه ابدا واذا فيه عيال يجحدهم وينكر انه عياله اعوذ بالله
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19872 ] نشر منذ 2 ساعتين
فأرجوك والكلام للجميع
خذ المفيد والي غير مفيد لاتاخذه
ولاحتى تقرى لكاتب التعليق
ترى محد ضربك ع يدك
علق مع الناس
وفيد واستفيد
اللقافه شينه ونخوك
ومحد يبيها🤗
حمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
عند سفره أو عند حاجة أخرى لا يضره ذلك هذا شيء مباح له
ليه متزوج بانسانه ومستقبل البنت بيروح هذا غير انه بيصير ينادونها مطلقه وهذي بحد ذاتها
عقده اهم شي عندك الرجال الحرمه مثلها مثل الحيوان الله يكرمهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19202 ] نشر منذ 49 دقيقة
طيب. الشيخ مو اول واحد قالها قبله الشيخ بن عثيمين.
ولم يقول حلال ولاىحرام. قال خطاء وغش
بس ليش الواحد يضيق على نفسه من البدايه
يتزوج في بلده. وياخذها معه
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1049 ] نشر منذ 37 دقيقة
خل عندك روح رياضية
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19872 ] نشر منذ 26 دقيقة
احمد ربك حذف التعليق
وحمدت الله انا بعد انهم حذفوه
لكن اتمنى تلزم حدودك
معي انا بالذات
لأن ترى لكل شي حدود🤔
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1049 ] نشر منذ 5 دقائق
سلامات