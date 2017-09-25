امرأة تقنع حماها بممارسة الرذيلة معها بدعوى طرد ” الجن “
اعترف ميكانيكي وربة منزل ، باحتيالهما على والد زوجها والايقاع به في فضيحة جنسية، حيث تمكنت المتهمة الثانية من إيقاع ” حماها ” فى شباكها لابتزازه والاستيلاء على أمواله.
حيث قالت ربة المنزل ” المتهمة ” في اعترافاتها امام النيابة العامة لشبين القناطر المصرية، إنها تربطها علاقة غير شرعية بالمتهم الأول قبل زواجها وأنه يتردد عليها فى غياب زوجها عن المنزل ويعاشرها معاشرة الأزواج.
وأضافت أنهما فى إحدى السهرات الحمراء، اتفقت مع عشيقها على أن تقوم بإلقاء شباكها على حماها لأنه ثرى ومعه اموال كثيرة، فلجأ العشيق إلى حيله ماكرة وهى أن تذهب إلى حماها وتقول له انها عليها ” جن ” وإن هذا ” الجن ” لن يتركها إلا بعد أن يقوم ” حماها ” بممارسة الجنس معها، وبالفعل توجهت له وقالت أن نجله لم يستطع أن يعاشرها لأنها ملبوسه بـ ” جن ” ولازم هذا الجن يخرج منها ولكى يتركها لابد أن يعاشرها معاشرة الأزواج فوافقها ” حماها ” ومارس معها الجنس أكثر من مرة وفى نفس الوقت اتفقت مع المتهم الأول على أن يصورهما معا أثناء الممارسة.
وأوضحت المتهمة : ” بعد أن مارس معى ” حمايا ” الجنس 3 مرات، اتصل عشيقى به وهدده بأن لديه مقاطع فيديو جنسيه له مع إحدى السيدات وطلب منه مبلغ 40 ألف جنيه مقابل عدم افتضاح أمره وبسبب خوف ” حمايا ” من الفضيحة أعطاه المبلغ وتقاسمته مع عشيقى ” .
فيما قال المتهم ويدعى ” ى أ ى 18 سنة ” ميكانيكى : ” إنه ارتبط بعلاقة اثمه بالمتهمة الثانية منذ أكثر من عام وقبل زواجها وبسبب حاجتى للمال وطمع عشيقتى اتفقنا على ابتزاز ” حماها ” لأنه كان رجل ثرى ولديه أطيان وأراضى كثيرة وفلوس فى البنك ” ، متابعا: ” حصلنا منه على مبلغ 40 ألف جنيه فى بادئ الأمر ولم تكتف الثانيه بذلك بل طلبت منى أن اتصل به مرة أخرى واطلب منه 15 الف دولار وإلا سوف ننشر الفيديوهات الجنسيه له ” .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1454 ] نشر منذ 3 أيام
الجني المزعوم والذي ارادوا اخراجه -صديقه الشيطان هو اللي خطط والمجرمين نفذوا الخطه-
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4327 ] نشر منذ 3 أيام
هههههههه. ذا أكـــيد جِــــــني أجـــنبي يطـــلب فلــوس بالدولار .💵.🤑🤑.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1454 ] نشر منذ 3 أيام
بالعكس ياراعي الددسن
قني شفال بالقنيه-
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34509 ] نشر منذ 3 أيام
كل خينه عليها من الله بينه ..
.. ويش دين حماها هذا الخبل الأهبل الأهوج الأرعن ,, هل هو في قواه العقليه ,,؟
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13176 ] نشر منذ 3 أيام
حماها اخو زوجها والا ابو زوجها
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19321 ] نشر منذ 3 أيام
الله المستعان والله يصلح الحال
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1454 ] نشر منذ 3 أيام
يابو محمد ماهي خباله ولا شي الا فيه ناس تتلمس العذر بس
كان زمان[ عدد التعليقات: 1521 ] نشر منذ 3 أيام
حماها … أبو زوجها ….
يامصر كفاية بلاوي ……
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34509 ] نشر منذ 3 أيام
الله اعلم بخفايا الامور يااخ السحاب ,, حمانا الله واياكم من هذه السوالف الجهنميه ,, آمين ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34509 ] نشر منذ 3 أيام
الاخ ابو عمار الحبيب ,, عندهم الحمى ابو الزوج ,, الله يكفينا واياكم الشرور وعظايم الامور ,, آمين ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2737 ] نشر منذ 3 أيام
انا لله وانا اليه راجعون
ولاحول ولا قوة الا بالله
لهذه الدرجة اصبح اللهف واللهث ورا المال
الله يصلح الحال والاحوال
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14742 ] نشر منذ 3 أيام
سترك يارب وعفوك 😣
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 20063 ] نشر منذ 3 أيام
لعنت الله عليها هي وعشيقها
هذيلن ابليس ساكن عندهم
إن صدق الظن🤔
محمدالعتيبي[ عدد التعليقات: 402 ] نشر منذ 3 أيام
عياذا بالله
اجتمع البعد عن الله والفجور والدياثه والمكر والشيطنه
الله لا يبلانا
رعد ***[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 3 أيام
يستاهل الحمى واتمنى انه اطولهم مدة سجن
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9478 ] نشر منذ 3 أيام
الحمو اخ الزوج
والحمو الموت 👌👌
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 4936 ] نشر منذ 3 أيام
هههههههه. ذا أكـــيد جِــــــني أجـــنبي يطـــلب فلــوس بالدولار .💵.🤑🤑.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13176 ] نشر منذ 16 ساعة
اللي اعرف ان الحمى هو اخو زوج المرأه … يمكن عند الفراعنه غير
ما علينا الحين ايو زوجها فيه عقل والا شارب نفسين حشيش
شلون يقبل على زوجة ابنه ان تكون تاكسي
جمال برعي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
صج انغله هالعاهره دي وله ازااي اتمارس النجس مع اخو جوزها
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13176 ] نشر منذ 48 دقيقة
عادي تحصل في احسن العائلات وبعدين مع حماها افضل من غيره