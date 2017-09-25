امرأة تقنع حماها بممارسة الرذيلة معها بدعوى طرد ” الجن “

القاهرة(صدى):

اعترف ميكانيكي وربة منزل ، باحتيالهما على والد زوجها والايقاع به في فضيحة جنسية، حيث تمكنت المتهمة الثانية من إيقاع ” حماها ” فى شباكها لابتزازه والاستيلاء على أمواله.

حيث قالت ربة المنزل ” المتهمة ” في اعترافاتها امام النيابة العامة لشبين القناطر المصرية، إنها تربطها علاقة غير شرعية بالمتهم الأول قبل زواجها وأنه يتردد عليها فى غياب زوجها عن المنزل ويعاشرها معاشرة الأزواج.

وأضافت أنهما فى إحدى السهرات الحمراء، اتفقت مع عشيقها على أن تقوم بإلقاء شباكها على حماها لأنه ثرى ومعه اموال كثيرة، فلجأ العشيق إلى حيله ماكرة وهى أن تذهب إلى حماها وتقول له انها عليها ” جن ” وإن هذا ” الجن ” لن يتركها إلا بعد أن يقوم ” حماها ” بممارسة الجنس معها، وبالفعل توجهت له وقالت أن نجله لم يستطع أن يعاشرها لأنها ملبوسه بـ ” جن ” ولازم هذا الجن يخرج منها ولكى يتركها لابد أن يعاشرها معاشرة الأزواج فوافقها ” حماها ” ومارس معها الجنس أكثر من مرة وفى نفس الوقت اتفقت مع المتهم الأول على أن يصورهما معا أثناء الممارسة.

وأوضحت المتهمة : ” بعد أن مارس معى ” حمايا ” الجنس 3 مرات، اتصل عشيقى به وهدده بأن لديه مقاطع فيديو جنسيه له مع إحدى السيدات وطلب منه مبلغ 40 ألف جنيه مقابل عدم افتضاح أمره وبسبب خوف ” حمايا ” من الفضيحة أعطاه المبلغ وتقاسمته مع عشيقى ” .

فيما قال المتهم ويدعى ” ى أ ى 18 سنة ” ميكانيكى : ” إنه ارتبط بعلاقة اثمه بالمتهمة الثانية منذ أكثر من عام وقبل زواجها وبسبب حاجتى للمال وطمع عشيقتى اتفقنا على ابتزاز ” حماها ” لأنه كان رجل ثرى ولديه أطيان وأراضى كثيرة وفلوس فى البنك ” ، متابعا: ” حصلنا منه على مبلغ 40 ألف جنيه فى بادئ الأمر ولم تكتف الثانيه بذلك بل طلبت منى أن اتصل به مرة أخرى واطلب منه 15 الف دولار وإلا سوف ننشر الفيديوهات الجنسيه له ” .