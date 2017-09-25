لأول مرة.. أبو بكر سالم يكشف مفاجأةً من العيار الثقيل
فجّر الشاعر الكبير أبوبكر سالم، مفاجأةً من العيار الثقيل، بعدما أكد أنه كان لاعباً بصوف فريق الاتحاد، قبل أن يتجه بكامل تركيزه للطرب والفن.
وقال أبوبكر سالم، خلال الحفل الجماهيري الكبير بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمناسبة اليوم الوطني، إنه كان لاعبًا اتحاديًا، وهو ما لاقى ترحيباً واسعاً من قبل الجماهير.
ومن جانبه منح تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أبوبكر سالم درعاً تذكارية خاصة، باعتباره رمزًا فنيًا وطنيًا.
وعبّر عادل عزت رئيس الاتحاد لكرة القدم، عن تقديره للفنان الكبير أبوبكر سالم مانحاً إياه قميص المنتخب الأول لكرة القدم.
يذكر أن المملكة احتفلت، السبت الماضي، باليوم الوطني 87 لتأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19863 ] نشر منذ 3 ساعات
نعم كان لاعب وكان مدرس لغه عربية🤗
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34400 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب …
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 3 ساعات
ما عاد باقي من العمر
كثر اللي راح
يارب حسن الخاتمة
لنا ولك
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19185 ] نشر منذ 3 ساعات
لا إله الا الله وهذا باقي حي
امنت بالله والعام. طل شزي يقلون مات.مامات
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19185 ] نشر منذ 3 ساعات
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19182 ] نشر منذ 1 دقيقة
لا إله الا الله وهذا باقي حي
امنت بالله والعام. كل شوي يقلون مات.مامات
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4076 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يخــــليك ويطــــول عمــــرك يا ابو اصـــيل .💕.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1421 ] نشر منذ 3 ساعات
مات مامات لا والله مامات -قبل يومين يردد اغنه في استاد الجوهره في جده-علم محرومتنا –
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19185 ] نشر منذ 3 ساعات
والله العظيم اخي السحاب اني حسبته مات واليوم اشوفه وكانه ورح حتى الشارب شاله الله المستعان
كان زمان[ عدد التعليقات: 1473 ] نشر منذ 3 ساعات
يالله حسن الخاتمة …..
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1421 ] نشر منذ 3 ساعات
كانه ورح —لا الصوره قديمه –شوفي مقطع الفديو حق اليوم الوطني في استاد جده -الله يشفينا وياك ويشفيه -وكل متابع-
عبدالرحمن الشهراني[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 2 ساعتين
ويزعلون لو حد قال النساء ناقصات عقل
انتي يامحرومه تملكين الموت وش فيها
اذا باقي حي انسان مسلم ادعيله بالخير
ولا اسكتي
فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2280 ] نشر منذ 1 ساعة
أهل الباطل يقدمون
وأهل الحق ينحون
محمد الدوسري[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 39 دقيقة
يكفي ان ابو اصيل لما سألوه انت تشجع الاتحاد ؟ قال : لا ( الاتي فاق ) يقصد نادي الاتفاق وهذا شرف لكبير الشرقية
ولد المدينه[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 14 دقيقة
مطلوب من نادى الاتحاد عمل حفل اعتزال له