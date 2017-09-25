لأول مرة.. أبو بكر سالم يكشف مفاجأةً من العيار الثقيل

نايف السالم(صدى):

فجّر الشاعر الكبير أبوبكر سالم، مفاجأةً من العيار الثقيل، بعدما أكد أنه كان لاعباً بصوف فريق الاتحاد، قبل أن يتجه بكامل تركيزه للطرب والفن.

وقال أبوبكر سالم، خلال الحفل الجماهيري الكبير بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمناسبة اليوم الوطني، إنه كان لاعبًا اتحاديًا، وهو ما لاقى ترحيباً واسعاً من قبل الجماهير.

ومن جانبه منح تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أبوبكر سالم درعاً تذكارية خاصة، باعتباره رمزًا فنيًا وطنيًا.

وعبّر عادل عزت رئيس الاتحاد لكرة القدم، عن تقديره للفنان الكبير أبوبكر سالم مانحاً إياه قميص المنتخب الأول لكرة القدم.

يذكر أن المملكة احتفلت، السبت الماضي، باليوم الوطني 87 لتأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله.