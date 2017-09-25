بالفيديو .. اعتقال أسترالي لفحص قواه العقلية لسفره متعلقاً بالقطار

كانبرا(صدى):

ذكرت مصادر أن الشرطة اعتقلت شاب بالغ من العمر 23 عاماً بعد وصول القطار إلى المحطة الموالية.

تسبّب فيديو في فحص القوى العقلية لشاب أسترالي، حيث التقط ركاب سيارة فيديو لرجل ركب قطاراً بطريقة غير عادية، ظهر الرجل متشبثاً بممسحة الزجاج الخلفي للقطار الذي كان يسير بسرعة 110 كيلو مترات في الساعة باتجاه مدينة بيرث في أستراليا.

وقال متحدث باسم الشرطة الأسترالية: إنه تم وضع الشاب في مستشفى للصحة النفسية من أجل فحص حالته والقوى العقلية له.

