بالفيديو .. اعتقال أسترالي لفحص قواه العقلية لسفره متعلقاً بالقطار
ذكرت مصادر أن الشرطة اعتقلت شاب بالغ من العمر 23 عاماً بعد وصول القطار إلى المحطة الموالية.
تسبّب فيديو في فحص القوى العقلية لشاب أسترالي، حيث التقط ركاب سيارة فيديو لرجل ركب قطاراً بطريقة غير عادية، ظهر الرجل متشبثاً بممسحة الزجاج الخلفي للقطار الذي كان يسير بسرعة 110 كيلو مترات في الساعة باتجاه مدينة بيرث في أستراليا.
وقال متحدث باسم الشرطة الأسترالية: إنه تم وضع الشاب في مستشفى للصحة النفسية من أجل فحص حالته والقوى العقلية له.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 26 دقيقة
سبحان الله وقال متحدث باسم الشرطة الأسترالية: إنه تم وضع الشاب في مستشفى للصحة النفسية من أجل فحص حالته والقوى العقلية له. لمجرد ان ظهر الرجل متشبثاً بممسحة الزجاج الخلفي للقطار الذي كان يسير بسرعة 110 كيلو مترات في الساعة !! هناك دول كثيرة بالعالم ملايين البشر يسافرون بتلك الطريقة يوميا.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19840 ] نشر منذ 26 دقيقة
هههههههه ههههههههه
طفراااان ومعنده قيمة تذكره
لاتدققووووون😂😂😂😂😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34382 ] نشر منذ 20 دقيقة
اهبل ,, وقسقان ..
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4051 ] نشر منذ 16 دقيقة
ههههههه. مافي داعي لِلفحص . عـقله يـوزن قِطـــــار.🚆.😂.🚝.