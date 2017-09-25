عريقات على قائمة الانتظار للحصول على رئتين

واشنطن(صدى):

أعلن كبير المفاوضين، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، عن إصابته بمرض رئوي خطير، حتم عليه اللجوء إلى البحث عن زراعة رئتين جديدتين في الولايات المتحدة الأمريكية، حيت نوفرهما.

وذكر عريقات في حوار مع التلفزيون الفلسطيني، إنه ينتظر توفر رئتين جديدتين لزراعتهما في عملية سيُجريها في الولايات المتحدة، لتعويض رئتيه المصابتين بتليف خطير منذ 5 سنوات.

وأضاف عريقات أن إصابته الخطيرة، تمنعه من التنفس بشكل طبيعي وتُمثل خطراً على حياته، وأنه لا علاج لمرضه إلا بتعويضهما، وأنه على قائمة الانتظار في الولايات المتحدة، للحصول على رئتين من متبرع ميت.