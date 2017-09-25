جمارك مطار القاهرة تضبط راكب حاول تهريب 10 ساعات تجسس من المملكة

عبده أبوالفضل(صدى):

ضبطت جمارك مطار القاهرة اليوم الإثنين راكبا حاول تهريب 10 ساعات مزودة بكاميرات فيديو محظور حيازتها طبقا للقانون لإمكانية إستخدامها فى عمليات التجسس وتم تحرير محضر للراكب وتسليمه للشرطة للتحقيق معه.

صرح ” سامى عبدالرحمن ” رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة: أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة مصر للطيران رقم 670 والقادمة من جدة إشتبه رجال الجمارك فى حقائب الراكب ” س . م ” وبتفتيشها تبين وجود 10 ساعات مزودة بكاميرات فيديو محظور حيازتها طبقا للقانون وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر للراكب وتسليمه لرجال الشرطة للتحقيق معه.