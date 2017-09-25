جمارك مطار القاهرة تضبط راكب حاول تهريب 10 ساعات تجسس من المملكة
ضبطت جمارك مطار القاهرة اليوم الإثنين راكبا حاول تهريب 10 ساعات مزودة بكاميرات فيديو محظور حيازتها طبقا للقانون لإمكانية إستخدامها فى عمليات التجسس وتم تحرير محضر للراكب وتسليمه للشرطة للتحقيق معه.
صرح ” سامى عبدالرحمن ” رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة: أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة مصر للطيران رقم 670 والقادمة من جدة إشتبه رجال الجمارك فى حقائب الراكب ” س . م ” وبتفتيشها تبين وجود 10 ساعات مزودة بكاميرات فيديو محظور حيازتها طبقا للقانون وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر للراكب وتسليمه لرجال الشرطة للتحقيق معه.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 6 دقائق
فى الاصل كيف وصلت تلك الساعات الى المملكة !!! أذا كانت تلك الساعات مزودة بكاميرات فيديو محظور حيازتها طبقا للقانون بمصر أذا كيف دخلت المملكة ؟ من المحتمل وجود المئات منها فى المملكة الان.