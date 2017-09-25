ضبط سائق تزوج 8 سيدات ورفض الاعتراف بأبنائه
ضبطت الشرطة المغربية سائق مغربي مٌقيم بالمملكة، لزواجه من 8 سيدات عن طريق النصب والأحتيال والتزوير ، إضافة الى رفض الاعتراف بأبنائه من اللواتي أنجب منهن.
وبعرضه على إحدى محاكم القصر الكبير المغربية قضت بسجنه النافذ 5 أشهر وغرامة مالية لا تتجاوز 5 آلآف درهم ، ما أثار غضب أهالى الضحايا من السيدات لضعف العقوبة .
وتتعلق هذه القضية الغريبة بشخص (م. م.) يعمل كسائق بالسعودية، يأتي الى المغرب بين الفينة والأخرى ليتزوج من نساء، بعضهن بعقد حقيقي وأخريات بعقود مزورة، ويقدم وثائق مغلوطة. وقد تم إلقاء القبض عليه حينما كان يهم بالسفر، وألقت الشرطة القبض أيضا على شخص كان يساعده في تزوير وثائق الزواج مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 و3000 درهم، وتلقت السلطات شكاوى من بعض ضحاياه في مدن مختلفة.
وبحسب تصريحات صحافية لإحدى الضحايا، فإن المتهم تزوّج من 8 نساء حتى الآن، أنجب من إحداهن فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات، وله أطفال من نساء أخريات، إضافة الى أنه يقوم بالنصب على النساء بحجة تسفيرهن إلى السعودية، ويقوم باستدراج ضحاياه عن طريق الكذب، حيث يغرر اسرهن بلحيته الطويلة، وبتدينه الماكر.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19840 ] نشر منذ 37 دقيقة
بلحيته الطويله
يغرر باالناس
الله المستعان بس🤔
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 30 دقيقة
هههههههههههه ويقوم باستدراج ضحاياه عن طريق الكذب حيث يغرر اسرهن بلحيته الطويلة وبتدينه الماكر.
أصبحت اللحية الطويلة والتدين المصطنع من الامور الدينيوية للنصب على البشر بالدول العربية وفى معظم الاحوال لايكتشف النصاب الا بعد فوات الاوان وحديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)).
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5561 ] نشر منذ 25 دقيقة
كيده عظيم الخسيس ماهو بعيد عن الإسباني اللي يستغل زواج المسيار ويجحد عياله
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19840 ] نشر منذ 17 دقيقة
والله العظيم واحلف باالله
كنت افرح لاشفت ملتزم ودقن وثوب قصير
اتقرب منه واسمع كلامه
واتعظ
بس الحين
لاشفته فطريق
مشيت طريق ثاني
مو كلهم باالعكس فيهم ناس ملتزمين صادقين تعرفهم في عفويتهم وسماحة وجيههم
اما بعضهم قسم باالله انك تشوف غضب الله عليه فوجهه🤔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34382 ] نشر منذ 15 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4051 ] نشر منذ 1 دقيقة
حسبي الله عــلاه وين بيروح من عقاب رب ألعالمين .😡😡.