ضبط سائق تزوج 8 سيدات ورفض الاعتراف بأبنائه

الرباط(صدى):

ضبطت الشرطة المغربية سائق مغربي مٌقيم بالمملكة، لزواجه من 8 سيدات عن طريق النصب والأحتيال والتزوير ، إضافة الى رفض الاعتراف بأبنائه من اللواتي أنجب منهن.

وبعرضه على إحدى محاكم القصر الكبير المغربية قضت بسجنه النافذ 5 أشهر وغرامة مالية لا تتجاوز 5 آلآف درهم ، ما أثار غضب أهالى الضحايا من السيدات لضعف العقوبة .

وتتعلق هذه القضية الغريبة بشخص (م. م.) يعمل كسائق بالسعودية، يأتي الى المغرب بين الفينة والأخرى ليتزوج من نساء، بعضهن بعقد حقيقي وأخريات بعقود مزورة، ويقدم وثائق مغلوطة. وقد تم إلقاء القبض عليه حينما كان يهم بالسفر، وألقت الشرطة القبض أيضا على شخص كان يساعده في تزوير وثائق الزواج مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 و3000 درهم، وتلقت السلطات شكاوى من بعض ضحاياه في مدن مختلفة.

وبحسب تصريحات صحافية لإحدى الضحايا، فإن المتهم تزوّج من 8 نساء حتى الآن، أنجب من إحداهن فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات، وله أطفال من نساء أخريات، إضافة الى أنه يقوم بالنصب على النساء بحجة تسفيرهن إلى السعودية، ويقوم باستدراج ضحاياه عن طريق الكذب، حيث يغرر اسرهن بلحيته الطويلة، وبتدينه الماكر.