بالصور.. طلاب هديب يحتفون بالوطن

فواز الرويلي(صدى):

اكتسى مجمع الخندق حلته الوطنية وعاش الطلاب فيه عددًا من ملاحم البلاد التاريخية وملامحها الحضارية مستمعين لعدد من القصائد والأناشيد الوطنية هاتفين ومرددين بصوت واحد سارعي للمجد والعليا.. مجدّي لخالق السماء، كما أقام المجمع عدد من الفعاليات التربوية من خلال النشرات الوطنية واللوحات التعبيرية .

وقام المجمع وضمن مبادراته المجتمعية لزيارة الوجهاء والرموز وتهنئتهم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية و التي تهدف إلى تعزيز المهارات الاجتماعية لدى الطلاب؛ فقد استقبل الشيخ شايش بن ناصر الخضع شيخ عشيرة الفرجه عددًا من الطلاب وبمعيتهم قائد المدرسة والذي رحبّ فيهم وأشاد بهم وبمبادرتهم موجهًا كلمة حمد الله فيها على نعمه التي منّ فيها على هذا الوطن، وقيادة حكيمة ورشيدة تسعى لسعادة المواطن رفاهيته.

كما استذكر الخضع حال البلاد وما كانت عليه قبل أن يوحدها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وعن التنمية الحضارية والاقتصادية التي مرت بها بلادنا في عهد حكامنا رحمهم الله وصولاً لعهد الحزم و العزم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-، مشيدًا في الوقت ذاته بدور وزارة التعليم في تفعيل هذه المناسبات العزيزة على الجميع.

وفي نهاية الزيارة قدم وفد المدرسة شكرهم وتقديرهم للشيخ الخضع على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال مقدمين له عددًا من الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

كما قام الوفد بزيار إلى مركز الرعاية الصحية الأولية بهديب وكان في استقبالهم مدير المركز سعود بن راتب الرويلي و العاملين في المركز؛ مرحبين بالوفد وشاكرين لهم هذه الزيارة وتلك التهنئة.

بعد ذلك تحدث الرويلي عن هذه يوم الوطن وتوحيد البلاد والذي يعطي دلالات واضحة لعظم حكامنا وقادتنا وما تمتلكه الدولة من موروث حضاري وإرثٍ ثقافي واقتصادي جعلها في مقدمة الدول .

كما ذكر بأن من الواجب على الجميع نحو هذا الوطن الغالي الاحتفاء به والفرح بمنجزاته و هو أمرٌ يشعرنا بالفخر والاعتزاز عندما نتذكر الإنجازات الفريدة للقائد المؤسس طيب الله ثراه وما كان له من الفضل بعد الله بالرقي بهذا الوطن المعطاء .

وفي ختام الزيارة قدم الوفد شكرهم و تقديرهم لمركز الرعاية الصحية الأولية بهديب على هذا الاستقبال، مقدمين لهم عددًا من الهدايا التذكارية.

