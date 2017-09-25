المملكة تفوض بنوكاً قبل إصدارها سندات دولية

عادل الحربي(صدى):

فوضت المملكة بنوكا لترتيب سلسلة من اللقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل إصدار سندات دولية، حسبما أظهرت وثيقة صادرة من أحد البنوك التي جرى تعيينها لترتيب إصدار سندات سعودية اليوم الاثنين.

وتوضح الوثيقة أن اللقاءات ستبدأ اليوم وقد يليها إصدار السندات القياسية الممتازة غير المضمونة وفقا لظروف السوق، بآجال خمس سنوات ونصف السنة وعشر سنوات ونصف السنة و30 سنة.

وتم تعيين جولدمان ساكس انترناشونال وجي.آي.بي كابيتال واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وميتسوبيشي يو.إف.جيه لترتيب الإصدار.

يشار إلى أن الإصدار القياسي لا يقل حجمه عادة عن 500 مليون دولار.