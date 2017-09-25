الذهب ينخفض لأدنى مستوياته في 30 يوم

عواصم عالمية(صدى):

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين تراجعاً، وحامت حول أدنى مستوى في شهر الذي سجلته الأسبوع الماضي في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وانحسرت فيه المخاوف بشأن شبه الجزيرة الكورية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة 0.4% إلى 1291.60 دولار للأوقية (الأونصة) دون أن يبتعد كثيراً عن أدنى مستوى في شهر تقريباً البالغ 1287.61 دولار، الذي سجله الأسبوع الماضي.

وانخفض سعر المعدن الأصفر نحو 1.7% الأسبوع الماضي في ثاني هبوط أسبوعي على التوالي.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.2 في المئة إلى 1295 دولاراً للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المئة إلى 92.32 مقابل سلة من العملات.

وانخفض اليورو بعد أن فازت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بولاية رابعة في الانتخابات التي جرت في مطلع الأسبوع

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.5 في المئة إلى 16.87 دولار للأوقية. وهبطت الأسعار بأكثر من 3.5 في المئة الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي منذ أوائل يوليو.

وانخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 928.50 دولار للأوقية لكنه يحوم حول أدنى مستوى في ثمانية أسابيع، الذي بلغه يوم الخميس.

وانخفض البلاتين 3.5 في المئة الأسبوع الماضي في ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

وارتفع البلاديوم 0.9 في المئة إلى 924.50 دولار للأوقية.