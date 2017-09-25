هبوط اليورو تزامناً مع الانتخابات الألمانية

عواصم أوروبية(صدى):

سجل اليورو تراجعاً أمام أغلب العملات الرئيسية مع متابعة نتائج الانتخابات الألمانية، ويأتي هذا مع استمرار مخاوف المستثمرين من المخاطر السياسية الأوروبية.

وتم إجراء الانتخابات الألمانية أمس الأحد والتي أظهرت أن ” أنجيلا ميركل ” ستتولى منصب المستشارة الألمانية للولاية الرابعة.

وانخفض اليورو بنسبة 0.3٪ مقابل الدولار الأمريكي 1.192 دولار اليوم، بعد أن ارتفع فوق 1.199 دولار في نهاية الأسبوع الماضي.

وسيحول المستثمرون في السوق انتباههم خلال الأسبوع الحالي إلى التعليقات الجديدة من رئيسة الاحتياطي الفيدرالي “جانيت يلين” مع بدء التوقعات بالنمو من أجل رفع سعر الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، فضلاً عن خطابات يلقيها كل من رئيس البنك المركزي الأوروبي “ماريو دراجي” ورؤساء البنوك المركزية في المملكة المتحدة وكندا واليابان.

واستقر مؤشر الدولار عند 92.227 نقطة، وتراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.24% إلى 1.1922 دولار، واستقر اليورو أمام الين 133.8 ين.

وتراجع اليورو أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.64% إلى 0.879 جنيه إسترليني، وانخفض اليورو أمام الفرنك السويسري هامشياً بنسبة 0.09% إلى 1.157، وذلك في تمام الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.