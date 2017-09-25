وزير التعليم يقيل وكيل المناهج بعد فضيحة الأخطاء المتكررة
أصدر الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم قرارا يقضي بإنهاء تكليف وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد الحارثي، وإنهاء تكليف كافة المكلفين بمراجعة واعتماد الكتب الدراسية في وكالة المناهج والبرامج التربوية وإخلاء طرفهم إلى أعمالهم الأصلية.
وأوضحت وزارة التعليم أن العيسى قرر إسناد طباعة ومراجعة الكتب الدراسية إلى شركة تطوير للخدمات التعليمية، وتشكيل لجنة برئاسة نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي وعضوية وكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات وأمين عام إدارات التعليم والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية والمشرف العام على الموارد البشرية تختص بإعادة هيكلة وكالة المناهج والبرامج التربوية واحتياجاتها البشرية.
كما صدر قرار وزير التعليم بتكليف الدكتور راشد الغياض بالعمل وكيلاً للمناهج والبرامج التربوية بالإضافة إلى عمله وممارسة كافة الصلاحيات الممنوحة له وفق الأنظمة والتعليمات.
وكانت وزارة التعليم تعرضت لموقف محرج، بعد رصد متابعون خطأ تداوله مغردون على تويتر، اليوم، في آية قرآنية بأحد المناهج الدراسية جعل نص الآية: (النار أعدت للمتقين).
كما حدث خطأ في مقرر الدراسات الاجتماعية والوطنية، بعدما ظهرت صورة توقيع الملك فيصل على ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وبجواره شخصية من أحد أفلام الخيال العلمي.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 392 ] نشر منذ 2 ساعتين
العيس وحش
شغال صح
الله يقويك
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19175 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2682 ] نشر منذ 1 ساعة
التعليم داق ريوس
الله يصلح الحال والاحوال
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1412 ] نشر منذ 1 ساعة
اي موضوع يوجد فيه خطا او مشكله لابد من وجود —كبش فداء—–للاسف الشديد—-
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 856 ] نشر منذ 38 دقيقة
تخيلوا انا مدير مدرسة تبوك المقال من منصبه وأصدرت قرار بإقالة وكيل المدرسة المسؤل عن الطلاب لأنهم مزقوا الكتب خلف المدرسة بالشارع العام هل هذا يعقل !!!
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ 22 دقيقة
المكروه يترك والممدوح يمسك الباب هذا منهجنا من سنين عوير اخو زوير
الواقع[ عدد التعليقات: 5201 ] نشر منذ 16 دقيقة
الكل مسؤل في هذا الخطاء الفادح لا احد يتهرب
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1175 ] نشر منذ 11 دقيقة
كبش فداء المسكين را فيها
وانت يالعيسى من يحاسبك على وضع المدرسين والمدرسات اللي للحين متكين بالبيوت من سنين ما جاهم تعيين
لو احد يستحق العقاب فهو انت ياسعادة الوزير
يعني ما يكفي تحطيم الطلاب الواحد صار يقول عبارة طيب تخرجت والنتيجه مثلي مثل اللي سبقوني ما فيه تعيين
من يوم مسكت الوزاره انت وديوان الخدمه والبطاله في ازدياد مستمر والتعليم مدحدر الله يرحم الحال وبس وحسبنا الله ونعم الوكيل
قاطعين ارزاق حسيبكم الله سبع حسايب
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1175 ] نشر منذ 10 دقائق
كبش فداء المسكين راح فيها
وانت يالعيسى من يحاسبك على وضع المدرسين والمدرسات اللي للحين متكين بالبيوت من سنين ما جاهم تعيين
لو احد يستحق العقاب فهو انت ياسعادة الوزير
يعني ما يكفي تحطيم الطلاب الواحد صار يقول عبارة طيب تخرجت والنتيجه مثلي مثل اللي سبقوني ما فيه تعيين
من يوم مسكت الوزاره انت وديوان الخدمه والبطاله في ازدياد مستمر والتعليم مدحدر الله يرحم الحال وبس وحسبنا الله ونعم الوكيل
قاطعين ارزاق حسيبكم الله سبع حسايب
قائد مدرسة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 دقائق
باقي واحد لماذا لايكون شجاع ويستقيييييييييييييل ؟ واكيد هو عاااااااااااااارف نفسه
قوقاز[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 6 دقائق
لا والله لا يقعل والله يعوض خير في الدنيا والآخرة الظلم ظلمات يوم القيامة وأحتسب لاجر على الله مما اصابك
عني لي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 دقائق
كبش الفداء كبش الفداء كبش الفداء كبش الفداء كبش الفداء كبش الفداء كبش الفداء
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