وزير التعليم يقيل وكيل المناهج بعد فضيحة الأخطاء المتكررة

نايف السالم(صدى):

أصدر الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم قرارا يقضي بإنهاء تكليف وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد الحارثي، وإنهاء تكليف كافة المكلفين بمراجعة واعتماد الكتب الدراسية في وكالة المناهج والبرامج التربوية وإخلاء طرفهم إلى أعمالهم الأصلية.

وأوضحت وزارة التعليم أن العيسى قرر إسناد طباعة ومراجعة الكتب الدراسية إلى شركة تطوير للخدمات التعليمية، وتشكيل لجنة برئاسة نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي وعضوية وكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات وأمين عام إدارات التعليم والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية والمشرف العام على الموارد البشرية تختص بإعادة هيكلة وكالة المناهج والبرامج التربوية واحتياجاتها البشرية.

كما صدر قرار وزير التعليم بتكليف الدكتور راشد الغياض بالعمل وكيلاً للمناهج والبرامج التربوية بالإضافة إلى عمله وممارسة كافة الصلاحيات الممنوحة له وفق الأنظمة والتعليمات.

وكانت وزارة التعليم تعرضت لموقف محرج، بعد رصد متابعون خطأ تداوله مغردون على تويتر، اليوم، في آية قرآنية بأحد المناهج الدراسية جعل نص الآية: (النار أعدت للمتقين).

كما حدث خطأ في مقرر الدراسات الاجتماعية والوطنية، بعدما ظهرت صورة توقيع الملك فيصل على ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وبجواره شخصية من أحد أفلام الخيال العلمي.