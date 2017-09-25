وفاة أسمن امرأة في العالم

أبو ظبي(صدى):

أعلنت إدارة مستشفى برجيل في الإمارات وفاة السيدة إيمان عبد العاطي، الملقبه بـ ” أسمن امرأة في العالم ” .

وقد توفيت عبد العاطي اليوم، الإثنين، 25 سبتمبر 2017 في الساعة 04:35 صباحاً نتيجة لصدمة إنتانية مع اختلال وظائف أعضاء الجسم بما في ذلك الفشل الكلوي. وقد كانت إيمان تحت إشراف فريق طبي يضم أكثر من 20 طبيباً من مختلف التخصصات، تمكنوا بنجاح من تحسين حالتها الصحية منذ وصولها إلى الإمارات العربية المتحدة. ولكنها استسلمت لحربها ضد مرض السمنة، ولفظت أنفاسها الأخيرة في وقت مبكر من صباح اليوم.