وفاة أسمن امرأة في العالم
أعلنت إدارة مستشفى برجيل في الإمارات وفاة السيدة إيمان عبد العاطي، الملقبه بـ ” أسمن امرأة في العالم ” .
وقد توفيت عبد العاطي اليوم، الإثنين، 25 سبتمبر 2017 في الساعة 04:35 صباحاً نتيجة لصدمة إنتانية مع اختلال وظائف أعضاء الجسم بما في ذلك الفشل الكلوي. وقد كانت إيمان تحت إشراف فريق طبي يضم أكثر من 20 طبيباً من مختلف التخصصات، تمكنوا بنجاح من تحسين حالتها الصحية منذ وصولها إلى الإمارات العربية المتحدة. ولكنها استسلمت لحربها ضد مرض السمنة، ولفظت أنفاسها الأخيرة في وقت مبكر من صباح اليوم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34377 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يرحمها ويحسن عزاء اهلها وذويها ,, آمين ,,
,, بس ليش اثمن إمرأه ,, ليش ماهي أسمن إمرأه .. ؟؟
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4038 ] نشر منذ 15 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه .
حربي الحربي[ عدد التعليقات: 158 ] نشر منذ 14 دقيقة
س
ث
ماادري
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 376 ] نشر منذ 13 دقيقة
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ
رحمها الله
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19173 ] نشر منذ 10 دقائق
الله يرحمها
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1408 ] نشر منذ 9 دقائق
رحمها الله رحمه واسعه
الطاهره[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 6 دقائق
الله يرحمها
وجعل ما جاها تكفير
ويجعلها بالجنه