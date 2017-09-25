” حزام لمرض السكري ” يضع صاحبه في ورطة بضرية

سالم المطيري(صدى):

قاد اشتباه صاحب إبل جنوب محافظة ضرية في ثلاثة مسافرين، استضافهم، وكان أحدهم يحتزم بحزام طبي، لإبلاغ الجهات الأمنية بعفيف خشية أن يكون الذي يحمله حزامًا مشبوهًا؛ لذا رأى أنه يجب التحقق منهم.

وفي التفاصيل، كان ثلاثة متنزهين قادمين من خارج المنطقة قد نزلوا عند عزبة إبل لبدو رُحَّل، وقام أبناء أصحابها باستضافتهم وتقديم وليمة عشاء لهم و ” لبن ” من الإبل، وأثناء العشاء لاحظ الشباب أن أحدهم أخرج جهازًا من جيبه موصولاً بسلك، واطلع عليه ثم أعاده، وعند النوم بعد أن بدَّل ملابسه لاحظوه أيضًا يُخرجه، وينظر إليه، ويعيده.. وشاهدوه موصولاً بحزام في وسطه.

وأضافت المصادر بأن إيمان الشباب بأن المواطن هو رجل الأمن الأول، وبعد كل هذه المشاهدات، غلبت وطنيتهم على مسلَّمات الضيافة، وسارعوا بإبلاغ الجهات الأمنية عن مشاهداتهم ومقر العزبة.

وعلى الفور باشرت الجهات المختصة من عفيف البلاغ مدعومة بالدوريات الأمنية، وتبيَّن بعد التفتيش أن الحزام الذي يرتديه الشخص مخصص لمرضى السكر، والجهاز لمراقبة نشاطه؛ فتم إنهاء الموضوع في حينه.