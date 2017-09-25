خام الحديد يتراجع ليسجل أعلى خسائره في 16 شهر
شهدت أسعار خام الحديد موجة هبوطية جديدة بعدما سجلت أكبر خسارة أسبوعية في 16 شهرًا، وسط قلق من هدوء الطلب الصيني الذي بلغ مستويات قياسية مؤخرًا مع هبوط إنتاج المصانع في البلاد خلال موسم الشتاء، وتزامنًا مع احتمالات تباطؤ النمو.
وتراجع سعر التسليم الفوري لخام الحديد في ميناء تشينغداو بنسبة 3.8% إلى 63.56 دولار للطن المتري خلال تعاملات الجمعة، ليعمق خسائره الأسبوعية إلى 12%، وهي الأكبر في 16 شهرًا.
وخسرت الأسعار أكثر من 20% منذ بلوغها مستوى الذروة قرب 80 دولارًا في أغسطس، معلنة في موجة هبوطية جديدة، مع مخاوف انخفاض إنتاج الصلب في الصين خلال الشتاء وبالتالي تراجع الطلب على الخام، إلى جانب الضغوط التي شكلتها بيانات أظهرت ضعف الإنفاق واتجاه اقتصاد البلاد إلى التباطؤ.
وتأتي هذه الخسائر في عام مضطرب شهد تلقب في أسعار خام الحديد التي قفزت بشكل كبير في فبراير، ثم في يونيو وأغسطس، مدعومة بارتفاع إنتاج الصلب في الصين بوتيرة قياسية، لكنها بدأت الهبوط على خلفية خطط الحكومة لخفض إنتاج الصلب للحد من التلوث خلال موسم الشتاء.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 751 ] نشر منذ 23 ساعة
تراجع متوقع من البداية هناك توقعات بتراجع الأسعار ثمة تقارير تتحدث عن زيادة في الإنتاج لدى الأربعة الكبار خلال السنة الجارية بحوالي 100 مليون طن خاصة بعد دخول المنجم البرازيلي الضخم ( S11D) حيز الاستغلال الفعلي كما توقع بعض المتخصصين دخول العديد من الشركات الصغيرة سوق المنافسة نظرا للتحسن الأخير في الأسعار مما يعني استمرار الزيادة في حجم المعروض هذا في ظل تخطي المخزون من المادة الخام على مستوى الموانئ الصينية حاجز 100 مليون طن حيث بلغ خلال آخر أسبوع من السنة المنصرمة 2016 (114.39 مليون طن ) مسجلا أعلى احتياطي لديها منذ سنة 2014م وهو ما يعني استمرار الفائض في الإمدادات العالمية لوقت أطول. هذه الوضعية قد تجعل السوق يقوم بتعديل وضعيته وقد يكون هذا ما حدا ببعض المؤسسات المالية العالمية بتوقع حصول هبوط حاد في الأسعار خلال السنة الجارية 2017 حيث أصدرت شركة سيتي جروب (Citigroup) في 23 من يناير الجاري تقريرها الذي توقعت فيه هبوط الأسعار إلى معدل 53 دولار للطن في الربع الأخير من السنة الجارية على أن تحافظ على معدل 70 إلى 77 دولار للطن في مطلع ووسط السنة.
كما توقع بنك باركليز (Barclays bank) أن تهبط أسعار خام الحديد إلى ما دون 50 دولار للطن خلال الربع الثالث من السنة الجارية وكذلك توقعت مجموعة التعدين الاسترالية بي اتش بي بيليتون (BHP Billiton) معدل 52 دولار للطن خلال السنة الجارية ويتفق هذا التوقع مع توقعات وزراة الصناعة والابتكار والعلوم الاسترالية التي توقعت في تقريرها الصادر 9 من يناير 2017 أن يصل متوسط سعر خام الحديد خلال السنة الجارية إلى 51.6 دولار للطن وبدورها صنفت مؤسسة مورغان ستانلي المالية (Morgan Stanley ) خام الحديد كأحد المعادن الثلاثة الأكثر تشاؤما بمستقبلهم خلال السنة 2017 .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4181 ] نشر منذ 1 ساعة
شــــــــــــــــــي جــــــــــــــميل .👍🏽👍🏽👍🏽.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2699 ] نشر منذ 59 دقيقة
طيب جدا
الغلا ماهو زين
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ 48 دقيقة
فديت سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المعظم حفظه الله ورعاة
امبراطور الرؤية والاقتصاد
له الفضل بعد الله في محاربة الغلاء