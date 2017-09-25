خام الحديد يتراجع ليسجل أعلى خسائره في 16 شهر

عواصم عالمية(صدى):

شهدت أسعار خام الحديد موجة هبوطية جديدة بعدما سجلت أكبر خسارة أسبوعية في 16 شهرًا، وسط قلق من هدوء الطلب الصيني الذي بلغ مستويات قياسية مؤخرًا مع هبوط إنتاج المصانع في البلاد خلال موسم الشتاء، وتزامنًا مع احتمالات تباطؤ النمو.

وتراجع سعر التسليم الفوري لخام الحديد في ميناء تشينغداو بنسبة 3.8% إلى 63.56 دولار للطن المتري خلال تعاملات الجمعة، ليعمق خسائره الأسبوعية إلى 12%، وهي الأكبر في 16 شهرًا.

وخسرت الأسعار أكثر من 20% منذ بلوغها مستوى الذروة قرب 80 دولارًا في أغسطس، معلنة في موجة هبوطية جديدة، مع مخاوف انخفاض إنتاج الصلب في الصين خلال الشتاء وبالتالي تراجع الطلب على الخام، إلى جانب الضغوط التي شكلتها بيانات أظهرت ضعف الإنفاق واتجاه اقتصاد البلاد إلى التباطؤ.

وتأتي هذه الخسائر في عام مضطرب شهد تلقب في أسعار خام الحديد التي قفزت بشكل كبير في فبراير، ثم في يونيو وأغسطس، مدعومة بارتفاع إنتاج الصلب في الصين بوتيرة قياسية، لكنها بدأت الهبوط على خلفية خطط الحكومة لخفض إنتاج الصلب للحد من التلوث خلال موسم الشتاء.