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  3. مواطن يستضيف 3 مسافرين ثم يبلغ الجهات الأمنية عنهم لشكه في تصرفاتهم

مواطن يستضيف 3 مسافرين ثم يبلغ الجهات الأمنية عنهم لشكه في تصرفاتهم

مواطن يستضيف 3 مسافرين ثم يبلغ الجهات الأمنية عنهم لشكه في تصرفاتهم
سالم المطيري(صدى):

كشفت مصادر، عن إبلاغ مواطن صاحب إبل جنوب محافظة ضربة بمنطقة القصيم، الجهات الأمنية عن 3 مسافرين استضافهم، بسبب شكه في تصرفات أحدهم وجد معه حزاما طبيا ظنه حزاما ناسفا.
وأكدت المصادر، أن الواقعة بدأت مع نزول 3 متنزهين قادمين من خارج المنطقة عند عزبة يسكنها بدو رحل طالبين استضافتهم ليلاً، موضحة أن أهالي العزبة استضافوهم لكن لوحظ على أحدهم إخراجه جهازا مربوطا بسلك في وسطه أسفل ملابسه يشبه الأحزمة الناسفة.
وأضافت المصادر أن أحد الأهالي قرر التواصل مع الجهات الأمنية وإبلاغهم بالواقعة، مشيرة إلى أن الدوريات الأمنية حضرت إلى المكان وباشرت البلاغ، لكن اتضح أن البلاغ سلبي؛ حيث إن الحزام كان عبارة عن حزام مخصص لمرضى السكر وليس حزاماً ناسفاً.

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 376 ] نشر منذ 2 ساعتين

صارت الأحزمة تخوف
هههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 13088 ] نشر منذ 2 ساعتين

ما فيه مشكله والحذر واجب

[ عدد التعليقات: 1406 ] نشر منذ 34 دقيقة

وان كان ضيف الحذر واجب وما اثار الشكوك يجب الاخذ به يقول المثل
ان بعض الظن من الفطن

[ عدد التعليقات: 34377 ] نشر منذ 34 دقيقة

ههههههههههههه

,, تأكد يامسلم ,, لو معه حزام ناسف ماخلاك تشوفه ,,

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