مواطن يستضيف 3 مسافرين ثم يبلغ الجهات الأمنية عنهم لشكه في تصرفاتهم
كشفت مصادر، عن إبلاغ مواطن صاحب إبل جنوب محافظة ضربة بمنطقة القصيم، الجهات الأمنية عن 3 مسافرين استضافهم، بسبب شكه في تصرفات أحدهم وجد معه حزاما طبيا ظنه حزاما ناسفا.
وأكدت المصادر، أن الواقعة بدأت مع نزول 3 متنزهين قادمين من خارج المنطقة عند عزبة يسكنها بدو رحل طالبين استضافتهم ليلاً، موضحة أن أهالي العزبة استضافوهم لكن لوحظ على أحدهم إخراجه جهازا مربوطا بسلك في وسطه أسفل ملابسه يشبه الأحزمة الناسفة.
وأضافت المصادر أن أحد الأهالي قرر التواصل مع الجهات الأمنية وإبلاغهم بالواقعة، مشيرة إلى أن الدوريات الأمنية حضرت إلى المكان وباشرت البلاغ، لكن اتضح أن البلاغ سلبي؛ حيث إن الحزام كان عبارة عن حزام مخصص لمرضى السكر وليس حزاماً ناسفاً.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 376 ] نشر منذ 2 ساعتين
صارت الأحزمة تخوف
هههههههههههههههههههه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13088 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما فيه مشكله والحذر واجب
احمد عقاب الراشدي الدوسري[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 2 ساعتين
هاذي اسمها نذالة الظيف ظيف الله
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1005 ] نشر منذ 43 دقيقة
هههههههة
نذالة مطران سوالهم
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1406 ] نشر منذ 34 دقيقة
وان كان ضيف الحذر واجب وما اثار الشكوك يجب الاخذ به يقول المثل
ان بعض الظن من الفطن
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34377 ] نشر منذ 34 دقيقة
ههههههههههههه
,, تأكد يامسلم ,, لو معه حزام ناسف ماخلاك تشوفه ,,