بالفيديو.. محتسب يصرخ في وجه نساء أبها أثناء احتفالهن باليوم الوطني

محمد بن طحيطح(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد المحتسبين أثناء مناصحته مرتادي شارع الفن بمدينة أبها، خلال احتفالهم باليوم الوطني أمس الأحد.

وأظهر الفيديو، المحتسب يوجه حديثه للسيدات، قائلا: ” جالسين بين الرجال، ما في حياء ولا دين ولا قبيلة، ستسألين بين يدي الله حافية عارية “.

وعلقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عسير على الواقعة، موضحة أنها ستتحقق من هوية المحتسب، لمعرفة إذا كان من منسوبيها أم لا، وستصدر بيانا رسميا بمجرد تحققها من المحتسب، وستتخذ الإجراءات اللازمة حياله.