بالفيديو.. محتسب يصرخ في وجه نساء أبها أثناء احتفالهن باليوم الوطني
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد المحتسبين أثناء مناصحته مرتادي شارع الفن بمدينة أبها، خلال احتفالهم باليوم الوطني أمس الأحد.
وأظهر الفيديو، المحتسب يوجه حديثه للسيدات، قائلا: ” جالسين بين الرجال، ما في حياء ولا دين ولا قبيلة، ستسألين بين يدي الله حافية عارية “.
وعلقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عسير على الواقعة، موضحة أنها ستتحقق من هوية المحتسب، لمعرفة إذا كان من منسوبيها أم لا، وستصدر بيانا رسميا بمجرد تحققها من المحتسب، وستتخذ الإجراءات اللازمة حياله.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13088 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا شكله يبي الطرد من وظيفته او السجن لانه اعتدى على حقوق الاخرين في يومهم الوطني والمفروض انه نزل معهم ولعب وغنى معهم احتفالا بهذا اليوم الذي تم فيه توحيد البلاد على يد المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمهم الله جميعا .
عيار[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
تتاكد انه من منسوبيها واذا من منسوبيها وش فيها
هذا جزاه ينكر المنكر وتقول نتاكد او تبيونها فري عادي
اخ بس هذا الي تبونة سلبتم الهيئة صلاحيتها والحين تبونهم
يسكتون اذا على كذا وش فايدتكم انتم سكروا الهيئة وحولوا
شغلكم على الشرطة
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 376 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذه ليست نصيحة
هذي فضيحة
الله يصلح الحال
حسين الاصنق[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله انه رجل قال كلمة حق في زمن القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر
بردقوش[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين
عمار من اسمك رافضي خبيث
ياليل خبرني[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 2 ساعتين
واللف افتقدو الهيئه الى اين نحن متوجهووووووون
سمحان[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا المطلوب وهذا الي يبيه أغلب الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لله در رجال الحسبه
🇸🇦 myad 🇸🇦[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 1 ساعة
حتى لا تغرق السفينة لابد عودة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. ما حدث في احتفالات اليوم الوطني من اختلاط ورقص في الشوارع بدون حياء يندى له الجبين .. هل الفرح والسرور والاحتفال لا بد أن يكون بالمعاصي .. بالشكر تدوم النعم .. لن ننعم بالأمن إلا بإقامة شريعة الله في عباده .. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومن دعاة الفتن وأدم علينا الاعتصام بحبلك وبولاة أمرنا .
ssetup[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 53 دقيقة
بسم الله ياصدي طرتي بهالمقطع
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1173 ] نشر منذ 42 دقيقة
جزاك الله ياشيخ وكثر الله من امثالك
خير ماقمت به لانه بالفعل الشيء زاد عن ده ولا يمكننا ان ننسى ماقاموا به بعض المراهقين الطائشين من عبث بأملاك الدوله ومضايقة العائلات والتهجم والاعتداءات
حقيقه نحن نحتاج تدخل الامن والهيئه لوقف هذا الاستهتار لان ممكن يتادوا وتوصل للتهجم حتى على المنازل
الحمدلله حمدا كثير على نعمة الامن والامان واللهم احفظ ولاة امرنا وقاداتنا ورجال امننا
شكرا لوالدنا خادم الحرمين الحزم والعزم المملكه مستهدفه ولها اعداء بالخارج وحتى بالداخل عايشين معنا يجب علينا ان نعي ونفهم هذه الامور قبل لايأتي وقت نندم ونقول ليتنا انتبهنا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34377 ] نشر منذ 38 دقيقة
كلامه حق ونطق باالحق ,, جزاه الله خير وكثر من امثاله ,,
,, انكر المنكر بلسانه ونصح وذكر بعقوبة ربنا جلَّ وتعالى ,,
jamal elmalki[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 26 دقيقة
ومن فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يلي: أولاً: أنه من مهام وأعمال الرسل عليهم السلام، قال تعالى: { ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت } ثانياً: أنه من صفات المؤمنين كما قال تعالى: { التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين } على عكس أهل الشر والفساد { المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون } . ثالثاً: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الصالحين، قال تعالى: { ليسوا سواءً من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون . يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويُسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين } . رابعاً: من خيرية هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: { كُنتم خير أمة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتُؤمنون بالله } . خامساً: التمكين في الأرض، قال تعالى: { الذين إن مّكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبةُ الأمور } . سادساً: أنه من أسباب النصر، قال تعالى: { ولينصُرَنَّ الله من ينصره إن الله لقويٌ عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبةُ الأمور } . سابعاً: عظم فضل القيام به كما قال تعالى: { لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً } . وقوله صلى الله عليه وسلم: « من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً » [رواه مسلم].
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ابو لما[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 24 دقيقة
والله ان العين لتدمع لما وصل له الحال من سفور
والله المستعان.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 376 ] نشر منذ 11 دقيقة
بعض افراد رجال الهيئة
واكتب البعض دون تعميم
هم من اساء للهيئة سواء بقصد او غير قصد
هم سبب تحجيم دور الهيئة
وصل ببعض افرادهم يتجسس عليك ومع زوجتك اختك
وصل ببعضهم المطاردة بسيارة لهيئة
وحدثت حوادث وزهقت انفس بسبب
عدم افتقاد بعضهم الحكمة والتروي
بل في بعضهم تهور وتفتيش اشخاص اتضح انهم اخواتهم
نعم كانت لهيئة مكتسبات لكن بكل اسف لم يحافظوا عليها
نعم هم مستهدفون من بعض الاعلاميين
لكن من اعطاهم ذريعة لكي ينهشوا جسد الهيئة
هم بعض الاعضاء المتخلفين الجهلة
مشكلة الهيئة انها تصادم خلق الله
نسوا ان الله امر بالستر
هذا الشخص ع سبيل المثال نفترض جدلا انه عضو هيئة
لو نصح اختنا سرا اليس افضل من العلانية
هذه ليست نصيحة بل فضيحة
ومن هنا يتربص بعض اعداء الهيئة يقولون ها شفتم
جاكم اللي كنا نقول عنهم فيهم وفيهم الخ
اللهم اصلح الحال يارب العالمين
الطاهره[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 8 دقائق
يعني قال وجهه نظره نخرسه
ما ضربها او صرخ عليها
رجعتم على الهيئه تركتم الراقصه التي تهنينا والحوثيين الموذين ودعاه الفتن وركزتم على هذا
المشكلة ماعاد فيه رجال صالحين
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 6 دقائق
الله يجزاك خير ياشيخ
اي والله كلمة الحق صارت تضايق بعض السمرمد
الله المستعان وجيل توتر وفاس بك ماخلا شي هم والنشطون الي فيها قبل امس اشوف ذا البزارين بالشوارع يوم اني رايح عقب العشاء اجيب تميس وفول قلابه ومطبق صابغين وجيههم اخضر وخرابط والله بعضهم طالع شكله تقول تيس اجرب الله المستعان بس ولا حول ولا قوة الا بالله
سعيداان[ عدد التعليقات: 1284 ] نشر منذ 6 دقائق
الأخونجية الأرهابيين
يبون يفسدون فرحة الوطن والمواطن بأسم الدين والقبيلة