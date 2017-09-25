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بالفيديو.. بائع فاكهة: ” كل شيء بلاش لعيون الوطن ” .. والبضاعة تختفي في ثوان

بالفيديو.. بائع فاكهة: ” كل شيء بلاش لعيون الوطن ” .. والبضاعة تختفي في ثوان
علي القحطاني(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق عرض أحد بائعي الفاكهة بضاعته للبيع مجانا بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الـ87 للمملكة، وإهداء منه للمرابطين بالحد الجنوبي.
وأظهر الفيديو، تسابق الزبائن على أخذ بضاعته التي اختفت في ثوانٍ معدودة، بعدما وقف البائع على بسطته التي امتلأت بالفواكه، وارتدى شعار المملكة وقال بصوت عال: ” كل شيء بلاش لعيون الوطن “، ليندفع الزبائن لأخذ الفواكه من على البسطة التي أصبحت فارغة في لمح البصر.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1402 ] نشر منذ 1 ساعة

يعوضك الله خيرا –
يستاهل الوطن وثق اذا صدقت النيه فالمعوض كريم-

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