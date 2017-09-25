إقامة مباراة كأس ولي العهد في المملكة بين الهلال والاتحاد

نواف السالم(صدى):

كشف مصدر مسؤول في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إقامة مباراة كأس ولي العهد بين الهلال بطل الدوري والاتحاد بطل الكأس، بعد تغيير مسمى البطولة التي كانت تحمل اسم ” كأس السوبر “.

وأكد المصدر، أن المباراة ستقام كما كان مقررا لها حتى بعد تغيير مسماها بقرار من هيئة الرياضة، مضيفاً أنها ستقام في المملكة لكن موعدها سيحدد لاحقاً، وكانت المباراة ستقام في أبو ظبي يناير المقبل، لكن قرار تغيير مسمى البطولة إلى كأس ولي العهد جعل من اللازم إقامتها داخل المملكة.