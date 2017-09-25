مالك شقة بالرياض يشترط عدم تركيب ” الدش ” لمن يرغب بتأجيرها
اشترط مواطن يملك شقة في عقار بحي العوالي في الرياض، على الراغبين في استئجارها عدم تركيب “الدش” داخل الوحدة السكنية، مشيرا إلى إيمانه الكامل بأهمية الابتعاد عن التليفزيون.
وأوضح المواطن أبوعبدالرحمن، أن آخر مرة شاهد فيها التليفزيون كان قبل 20 عاما ومن وقتها وهو يشعر بارتياح كبير للغاية ما دفعه إلى اشتراط عدم تركيب الدش على الراغبين في السكن عنده، لافتا إلى أن ذلك يعد شرطا أساسيا لا يمكن التنازل عنه.
وأضاف أن السبب في الشرط هو من باب التعاون على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشيراً إلى أنه سيرفض أي ساكن لا يلتزم بهذا الشرط وإن بقيت الشقة لسنوات طويلة دون مستأجر أو فارغة، منوهاً في الوقت نفسه إلى أنه متفائل للغاية بإيجاد مَن يقبل بهذا الشرط.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13086 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ايش الحكمه من هذا الشرط ثم الان فيه ريسيفر يشتغل على الاقمار الصناعيه بدون تركيب دش خارجي
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1002 ] نشر منذ 1 ساعة
خلك متفائل لين العثة تلعب فيها كركيت ابو هنود
بعض الإلتزام يجيب مغص في العين
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9442 ] نشر منذ 1 ساعة
عادي اصلا .. صارؤ الناس ع الجوالات يشؤفون منها كل شي
التلفزيؤن انهجر مثله مثل غيرهه من للاشياء 😅😅
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2000 ] نشر منذ 1 ساعة
اطمئن لن يرغب احد في الاستئجار منك او مجاورتك , شرطك هذا هو تدخل سافر في شئون الاخرين اذا كنت انت تعتقد انك على حق فذلك شانك ولا شان للاخرين بما تعتقد , وكما لكل شيء حسنات وسيئات كذلك التلفزيون وملحقاته, ولكننا نعلم تماما ان بعض المجموعات المتطرفة لم تخرج من العدم انما من عقول اناس كانت لهم افكار من بينها هذه الفكرة تحديدا
الواقع[ عدد التعليقات: 5199 ] نشر منذ 59 دقيقة
هذا سجن مؤبد والعياذ بالله منك ومن حيرتك
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله يعطيه على قد نيبته
مستاجر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 49 دقيقة
مقدي وجزاه الله خير ووفقه لكل مايريد … واشد على يديه وأذكره بحديث خير الخلق الذي لاينطق عن الهوى ( إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه ) رواه أحمد ( 21996) …. ثم ان العبرة ليست بالكثرة ولكنها (بالبركة) فاتكل على الله ولا تتراجع ولا تضعف وهذا مالك وانت حر فيه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1402 ] نشر منذ 42 دقيقة
اي شرط مهما كان تشترطه على احد -وله بدائل تلغيه بدون الاخلال به فتركه اولى-
بمعنى انك اشترطت عدم تركيب دش وكل شهر تمر تتاكد من عدم تركيبه وانت مار قد يكون داخل الشقه ريسيفر مربوط بالنت يبحث ماهو اشد من بث الدش وشرطك اصبح هواء في هواء-
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 365 ] نشر منذ 34 دقيقة
يا خوي روح تعلم اخلاق النبي محمد صلى الله ع وسلم
حتى مع اليهودي وقف لجنازته بعدين حط عليه شرطك حتى في العقد
سلامات انا جاي استأجر ولا جاي بيني وبينك عقد قرآن ومصاهرة نسب وحسب
انا ودي افهم هذي العقليات
المتخلفة المتحجرة متى تنقرض
من ها الدنيا الله يكفينا شرك يا متخلف
بالله العظيم ودي افهم هذي العقليات المتحجرة كيف زوجته تتحمله وعياله كيف يسكنون وياه كان الله بعونهم وجيرانه بعد اكيد ما حد يوصله ابد ساكن بكوكب آخر
التكفير يبدأ من هنا
الدش حرام التلفاز حرام الخ حرام
هذا حليق ذقن كافر
هذا لا يصلي معنا كافر هذا مسبل ثوب كافر
هذا علماني هذا ليبرالي
هذا هو والله التنطع والتشدد بجهل ع غير بصيرة جهل مركب
هذا كذب ورياء ونفاق
ليس في دين الله في شيئ ولا اتشرف بمجاورته وامثاله
ديننا دين وسطية ورحمة وانسانية
مع جميع البشرية من مبدأ قوله تعالى
لكم دينكم ولي دين
عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
( هلك المتنطعون . هلك المتنطعون . هلك المتنطعون )
الهلاك : ضد البقاء ، يعني أنهم تلفوا وخسروا والمتنطعون : هم المتشددون في أمورهم الدينية والدنيوية ، ولهذا جاء في الحديث
( لا تشددوا فيشدد الله عليكم )(174
ابو محمد ….❤❤❤[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 4 دقائق
ما هي الفائدة من طرح هذا الموضوع الشقق كثيرة لمن أراد وكل واحد حر بيته وهو حر فيه ليه نتدخل بما لا يعنينا