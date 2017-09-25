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كابتن ريما واليوم الوطني




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 1 ساعة

هذي الادميه خطر على بناتنا تغرزفيهم أفكار وحركات صبيانيه لاتناسب الفتاة وانوثتها الله يكفينا شرها هي وأمثالها هذي قدرها الي صورته على بلوزتهايصدرهاشكلها مقرف مستفز أكيد مايتابعها وبحبها إلا حذيان مثلها أعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق

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