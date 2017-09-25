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  3. دباس الدوسري العالمية خرابيط ولا اعترف بها

دباس الدوسري العالمية خرابيط ولا اعترف بها




13 تعليق

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 10 ساعات

هذا مريض

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 10 ساعات

مريض و بس،
محتقن محمض، مهوب منه من عالمية النصر

[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 10 ساعات

هذا من شلة خالف تعرف

[ عدد التعليقات: 3450 ] نشر منذ 9 ساعات

كفوو يا ابو سارى كلام صحيح
ادعس يا حبيبي ادعس

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 9 ساعات

هذا ما يشرفنا، الدواسر بريئين من هذا و امثاله

[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 8 ساعات

من أنت حتى لا تعترف بالعالمية ، أنا من حقي أن اقول أنني لا أعترف بك كإعلامي رياضي .

[ عدد التعليقات: 461 ] نشر منذ 8 ساعات

كل العالم عارفين ان عالميتهم خرابيط — لكن الفقير اللي لا يمتلك مجد يخترع اي سالفه بالهياط ابو 19 بطوله يعني ربع بطولات الهلال مضحوك عليه من كل دول الجوار بسبب هذي الخربوطه

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 7 ساعات

بلاتر و فيفا كلها اعترفت بعالمية النصر،
و ابو لحية كنها عرقوب تيس ما اعترف.
عجبي ههههه

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 7 ساعات

الهلاليين بعد تفحيط ١٧ سنة و بكاء و عويل و كل آسبوية يتهاوشون، بعد هذا كله يعلنون عجزهم و يقولون: خرابيط!!! تف عليتس حامضة

[ عدد التعليقات: 1433 ] نشر منذ 5 ساعات

دباس. دخل. الصحافة. بالغلط. وعن طريق نادي الكوكب. خالف تعرف. كثير من المستصحفين. دخلاء ومرضاء. ومتخلفين.

[ عدد التعليقات: 2034 ] نشر منذ 4 ساعات

كلامه منطقي جدا
وياليت كل الاعلامين
يحذون بحذوه ليس لانه
امتدح الهلال .. ولكن
لانه يتحدث بواقعية ملموسة
للجميع ..

[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 4 ساعات

والعالمية
صعبة قوية
هههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 18 دقيقة

وتبقى العالميه صعبه قويه😂😂😂

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