دباس الدوسري العالمية خرابيط ولا اعترف بها

الإثنين 25
سبتمبر
هذا مريض
مريض و بس،
محتقن محمض، مهوب منه من عالمية النصر
هذا من شلة خالف تعرف
كفوو يا ابو سارى كلام صحيح
ادعس يا حبيبي ادعس
هذا ما يشرفنا، الدواسر بريئين من هذا و امثاله
من أنت حتى لا تعترف بالعالمية ، أنا من حقي أن اقول أنني لا أعترف بك كإعلامي رياضي .
كل العالم عارفين ان عالميتهم خرابيط — لكن الفقير اللي لا يمتلك مجد يخترع اي سالفه بالهياط ابو 19 بطوله يعني ربع بطولات الهلال مضحوك عليه من كل دول الجوار بسبب هذي الخربوطه
بلاتر و فيفا كلها اعترفت بعالمية النصر،
و ابو لحية كنها عرقوب تيس ما اعترف.
عجبي ههههه
الهلاليين بعد تفحيط ١٧ سنة و بكاء و عويل و كل آسبوية يتهاوشون، بعد هذا كله يعلنون عجزهم و يقولون: خرابيط!!! تف عليتس حامضة
دباس. دخل. الصحافة. بالغلط. وعن طريق نادي الكوكب. خالف تعرف. كثير من المستصحفين. دخلاء ومرضاء. ومتخلفين.
كلامه منطقي جدا
وياليت كل الاعلامين
يحذون بحذوه ليس لانه
امتدح الهلال .. ولكن
لانه يتحدث بواقعية ملموسة
للجميع ..
والعالمية
صعبة قوية
هههههههههههههه
وتبقى العالميه صعبه قويه😂😂😂
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ْ……[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 10 ساعات
هذا مريض
ابو محمد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 10 ساعات
مريض و بس،
محتقن محمض، مهوب منه من عالمية النصر
أبو رياض[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 10 ساعات
هذا من شلة خالف تعرف
all[ عدد التعليقات: 3450 ] نشر منذ 9 ساعات
كفوو يا ابو سارى كلام صحيح
ادعس يا حبيبي ادعس
الدوسري[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 9 ساعات
هذا ما يشرفنا، الدواسر بريئين من هذا و امثاله
يحيى[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 8 ساعات
من أنت حتى لا تعترف بالعالمية ، أنا من حقي أن اقول أنني لا أعترف بك كإعلامي رياضي .
ابو وليد[ عدد التعليقات: 461 ] نشر منذ 8 ساعات
كل العالم عارفين ان عالميتهم خرابيط — لكن الفقير اللي لا يمتلك مجد يخترع اي سالفه بالهياط ابو 19 بطوله يعني ربع بطولات الهلال مضحوك عليه من كل دول الجوار بسبب هذي الخربوطه
الدوسري[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 7 ساعات
بلاتر و فيفا كلها اعترفت بعالمية النصر،
و ابو لحية كنها عرقوب تيس ما اعترف.
عجبي ههههه
الدوسري[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 7 ساعات
الهلاليين بعد تفحيط ١٧ سنة و بكاء و عويل و كل آسبوية يتهاوشون، بعد هذا كله يعلنون عجزهم و يقولون: خرابيط!!! تف عليتس حامضة
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1433 ] نشر منذ 5 ساعات
دباس. دخل. الصحافة. بالغلط. وعن طريق نادي الكوكب. خالف تعرف. كثير من المستصحفين. دخلاء ومرضاء. ومتخلفين.
ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 2034 ] نشر منذ 4 ساعات
كلامه منطقي جدا
وياليت كل الاعلامين
يحذون بحذوه ليس لانه
امتدح الهلال .. ولكن
لانه يتحدث بواقعية ملموسة
للجميع ..
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 4 ساعات
والعالمية
صعبة قوية
هههههههههههههه
عبدالله[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 18 دقيقة
وتبقى العالميه صعبه قويه😂😂😂