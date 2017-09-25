  • الإثنين 25

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. صدى سبورت
  3. عبدالعزيز المريسل دياز مع الهلال أحدث نقلة نوعية

عبدالعزيز المريسل دياز مع الهلال أحدث نقلة نوعية




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يهدي ام زكي
كم مره اعتزل ههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 1 ساعة

ياصبر االارض عليك انسان يزرع التعصب واعلام رياضي تافه يقدم كل تافه

[ عدد التعليقات: 1005 ] نشر منذ 45 دقيقة

يا ام زكي ما احد يعتد برايك
والزعيم غني عن رايك خلك بفقرك ارحم لك يا ام زكي

[ عدد التعليقات: 1173 ] نشر منذ 29 دقيقة

رغم مشاكله القديمه الا اني اوافقه الراي

بالفعل كلام صحيح
بعيد عن التعصب والكراهيه ووو الخ
لكن صراحه وبلا مجاملات كلامه عين الصواب وصحيح ميه بالميه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *