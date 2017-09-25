عبدالعزيز المريسل دياز مع الهلال أحدث نقلة نوعية

الإثنين 25
سبتمبر
الله يهدي ام زكي
كم مره اعتزل ههههههههههههههههههههههههههههههههه
ياصبر االارض عليك انسان يزرع التعصب واعلام رياضي تافه يقدم كل تافه
يا ام زكي ما احد يعتد برايك
والزعيم غني عن رايك خلك بفقرك ارحم لك يا ام زكي
رغم مشاكله القديمه الا اني اوافقه الراي
بالفعل كلام صحيح
بعيد عن التعصب والكراهيه ووو الخ
لكن صراحه وبلا مجاملات كلامه عين الصواب وصحيح ميه بالميه
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
KSA SaUdI[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يهدي ام زكي
كم مره اعتزل ههههههههههههههههههههههههههههههههه
kkk[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 1 ساعة
ياصبر االارض عليك انسان يزرع التعصب واعلام رياضي تافه يقدم كل تافه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1005 ] نشر منذ 45 دقيقة
يا ام زكي ما احد يعتد برايك
والزعيم غني عن رايك خلك بفقرك ارحم لك يا ام زكي
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1173 ] نشر منذ 29 دقيقة
رغم مشاكله القديمه الا اني اوافقه الراي
بالفعل كلام صحيح
بعيد عن التعصب والكراهيه ووو الخ
لكن صراحه وبلا مجاملات كلامه عين الصواب وصحيح ميه بالميه