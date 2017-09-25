عمدة لندن يدعو إلى عدم استقبال ترامب في بريطانيا

لندن(صدى):

قال رئيس بلدية لندن صادق خان، أمس الأحد، إن بريطانيا ستكون مخطئة باستضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا بعضا من آراء ترامب بشأن الإسلام بأنها ” متغطرسة “.

وشهدت العلاقة بين خان وترامب خلافات عدة، ففي أثناء حملة انتخابات الرئاسة الأميركية كان خان بين كثيرين هاجموا الحظر الذي اقترحه ترامب على دخول المسلمين الولايات المتحدة، وهي فكرة قال إنها تخدم مصالح المتطرفين.

بدوره، انتقد ترامب خان واتهمه بطرح ” مبرر سخيف ” بسبب تصريحه الذي حث فيه سكان لندن على عدم شعورهم بالقلق من وجود قوات إضافية من الشرطة في الشوارع، ردا على هجوم وقع في يونيو.

وقال خان خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال المعارض الذي ينتمي له إنه يعتقد أن استضافة ترامب في زيارة دولة ” خطأ “، وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن هذه الزيارة مازالت مقررة.

وتابع: ” أعتقد أحيانا أن الناس جهلاء ” مضيفا أن مهمته تثقيفهم.