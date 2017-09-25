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سفارة خادم الحرمين بالإمارات تحتفي باليوم الوطني الـ87

سفارة خادم الحرمين بالإمارات تحتفي باليوم الوطني الـ87
علي القحطاني(صدى):

احتفلت سفارة المملكة، مساء أمس، في فندق الانتركونتننتال أبوظبي باليوم الوطني السابع والثمانون للمملكة , وذلك بحضور صاحب السمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي , وعدد كبير من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة , وعدد كبير من المواطنين والإماراتيين وبعض المقيمين .
وواكب الاحتفال باليوم الوطني الـ 87 للمملكة قيام شرطة أبو ظبي باستعراض للشرطة والخيالة من شارع الملك عبد الله بن عبد العزيز في أبو ظبي إلى موقع الحفل , حيث عزفت الفرقة الموسيقية لشرطة أبو ظبي السلام الملكي للمملكة والسلام الوطني الإماراتي .
وشاركت فرقة شعبية من المملكة بالعديد من الأناشيد الوطنية والعرضات الشعبية احتفالاً بهذه المناسبة الغالية .


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