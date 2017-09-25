بالصور.. طفلة مصرية تحتفل باليوم الوطني برفع راية التوحيد

خالد يوسف(صدى):

شاركت طفلة مصرية، المملكة احتفالها باليوم الوطني الـ87، وعبرت عن حبها للسعودية برفع راية التوحيد في أحد شوارع المدينة المنورة وخلفها دبابة عليها ” بوستر ” للعلم الوطني.

وتحتفل المملكة بالعيد الوطني الـ87، وعمت الفرحة المواطنين الذين عبروا عن حبهم للوطن بالالتفاف خلف القيادة الرشيدة ما يدل على تماسك الوطن.

وضجت شوارع المملكة بأبواق السيارات التي كساها عَلَم التوحيد، وتزينت بالألوان الخضراء، وعلا أعمدة الإنارة علم المملكة، والإضاءات المبهرة، وارتسمت الابتسامة على الوجوه احتفالاً باليوم الوطني الـ 87 في ذكرى إعلان تأسيس المملكة العربية السعودية.