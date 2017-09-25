مقتل 17 مسلحا من داعش إثر ضربات أمريكية في ليبيا

طرابلس(صدى):

أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا أن الجيش الأمريكي شن الجمعة 6 ضربات دقيقة في ليبيا استهدفت تنظيم داعش الإرهابي، وأسفرت عن مقتل 17 من مسلحيه.

وأوضح بيان عن القيادة الأمريكية أن القصف استهدف معسكرا للمتطرفين يبعد حوالي 240 كلم جنوب شرقي مدينة سرت، وكانوا يستخدمونه لتنفيذ عمليات داخل ليبيا وخارجها ولتخزين السلاح.

وأضاف البيان ” استغل تنظيم داعش والقاعدة المناطق الخارجة عن السيطرة في ليبيا لإقامة ملاذات للتآمر والتحريض وتوجيه الهجمات الإرهابية “.