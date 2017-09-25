بالفيديو.. خبير أمني: الحرس الثوري يمول ميليشيات الحوثيين بتقنيات من ” الستينيات “

نايف السالم(صدى):

أوضح الخبير في الشؤون الأمنية والإستراتيجية العقيد إبراهيم آل مرعي، أن ” الحوثيين أطلقوا منذ بدأ العمليات ما يقارب 100 صاروخ باليستي على المملكة، ولم يتورعوا باستهداف مكة المكرمة، وشاركوا المملكة في يومها الوطني باستهدافها بصاروخ باليستي لكن قوات الدفاع الجوي كعادتها استطاعت التصدي لهذه الصواريخ “.

وأضاف آل مرعي، في اتصال هاتفي مع برنامج ” أخباركم ” على قناة المجد، ” المملكة بقواتها المسلحة ورجالها يعملون على مدار الساعة ومستعدون لهذه العمليات سواء كانت إطلاق صواريخ، أو اختراقاً على الحدود، أو عمليات تخريبية في الداخل “.

وتابع: ” بمشيئة الله نرى قريباً الحكومة الشرعية تعود لصنعاء ونزع الأسلحة من الحركة الانقلابية بطرفيها صالح وعبد الملك “.

وأكد: ” هناك حظر للمجال الجوي والبري والبحري لكن الحدود البحرية 2500 كيلو لا تستطيع القطع البحرية مهما كان عددها أن تغطي كل هذه الثغرات لذلك المجتمع الدولي والدول العظمى مطالبة بالضغط على من يمول الحركة الحوثية “.

وأشار إلى أن ” البحر الأحمر ومضيق باب المندب وحماية حرية الملاحة وحماية الأمن والاستقرار الدولي ليس فقط مسؤولية المملكة ودول التحالف العربي والاسلامي، بل يجب أن تشارك فيه كافة الدول، وتم مناقشة هذا الأمر في الشهرين الماضيين مع الولايات المتحدة بأهمية تواجد مزيد من القطع البحرية التابعة للأسطول الخامس؛ للتأكد من عدم اختراق أو تهريب السلاح للحوثيين “.

وأردف: ” هناك خبراء ومستشارون تابعون للحرس الثوري الإيراني متواجدون منذ أكثر من خمس سنوات في الأراضي اليمنية ويتواصلون مع الحركة الحوثية ويمدونهم بالفنيين ويدعمونهم بتقنيات من الستينيات، ولذلك ليس لها تأثير حقيقي كرأس متفجر، أو قوة تأثير، أو دقة إصابة “.