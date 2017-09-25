” التحرير الفلسطينية ” تحيل ملف الاستيطان إلى الجنائية الدولية

القدس(صدى):

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس الأحد، إحالة ملف الاستيطان باعتباره جريمة حرب، وملف التطهير العرقي والتمييز والفصل العنصري إلى المحكمة الجنائية الدولية.

يأتي القرار الفلسطيني مع قرب مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء نحو 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، خاصة في نابلس وإنشاء بؤر استيطانية عشوائية قرب الخليل.

وشددت اللجنة على تمسكها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كأساس وحيد لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع مع إسرائيل توفر الأمن والاستقرار للجميع وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

يشار إلى فلسطين انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، في أبريل2015.