بالفيديو.. رجل أمن يقبل رأس طفلة أهدته وردة بمناسبة اليوم الوطني

علي القحطاني(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق مشهدا عفويا بين طفلة ورجل أمن حيث قبّل رجل الأمن رأس الطفلة أهدته وردة بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الـ87 للمملكة.

وأظهر الفيديو، رجل أمن توجهت إليه طفلة تحمل علم المملكة، وقامت بإهدائه وردة ليرد عليها بابتسامة ويقبل رأسها، قبل أن توجه له الطفلة التحية العسكرية وتنصرف.

وتحتفل المملكة بالعيد الوطني الـ87، وعمت الفرحة المواطنين الذين عبروا عن حبهم للوطن بالالتفاف خلف القيادة الرشيدة ما يدل على تماسك الوطن.

وضجت الشوارع بأبواق السيارات التي كساها عَلَم التوحيد، وتزينت بالألوان الخضراء، وعلا أعمدة الإنارة علم المملكة، والإضاءات المبهرة، وارتسمت الابتسامة على الوجوه احتفالاً باليوم الوطني الـ 87 في ذكرى إعلان تأسيس المملكة العربية السعودية.

وتعيش المملكة على وَقْع هذا الاحتفال بعدد كبير وغير مسبوق من الفعاليات والأنشطة المختلفة في جُلّ مناطق ومدن المملكة.