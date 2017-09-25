بالفيديو.. مواطن يناشد علاج ابنيه ” التوأم السيامي ” خارج المملكة بعد تدهور حالتهما

عادل الحربي(صدى):

تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مواطن يناشد بإكمال علاج ابناه التوأم في أحد المراكز المتخصصة خارج المملكة، بعدما خضعا لعدة عمليات جراء فصلهما عن بعضهما قبل أربع سنوات في مستشفى الحرس الوطني.

وأوضح المواطن ربيعان البيشي والد التوأم ” عبدالله وسلمان “، اللذين يبلغان من العمر 6 سنوات، أن ابنيه لديهما فشل في النمو ونقص في السعرات الحرارية، وتغذية أنبوبية مع البطن، وتشوه في العمود الفقري، وضمور في الرئة وارتجاج في الكلى من الدرجة الخامسة.

وناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعلاج ابنيه في أحد المراكز المتخصصة في الخارج، لكونهما مصابين بأمراض تتطلب علاجاً ومتابعة مستمرة.