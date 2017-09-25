الرئيس العراقي يدعو إلى عدم التصعيد على خلفية استفتاء كردستان

بغداد(صدى):

دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم، القيادات في أربيل وبغداد إلى تجنب التصعيد على خلفية استفتاء استقلال كردستان، مؤكدًا ضرورة العودة إلى لحوار لتجنيب الشعب ما لا تحمد عقباه.

وطالب معصوم في بيان بـ” بذل أقصى الجهود لإبعاد العراق، ووحدة الشعب العراقي عن الأخطار الجسيمة المحدقة “، محذرا من استغلال الجماعات الإرهابية أزمة استفتاء كردستان.

وأكد أنه سيبذل ” كل جهد أو مسعى من أجل التعجيل باستئناف الحوار الأخوي بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، للتوصل إلى حلول ناجعة تكفُل تجاوز هذه الازمة الدقيقة ومنع استغلالها من قبل الارهابيين ” .

وشدد معصوم على ضرورة تكاتف الجميع من أجل إدامة زخم انتصارات القوات العراقية المسلحة الباسلة على الإرهاب ودعم ضمان عودة طوعية وآمنة، لأكثر من ثلاثة ملايين نازح ولاجئ إلى ديارهم”.