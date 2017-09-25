حكومة الوفاق الليبية تطالب بوقف إطلاق النار في صبراتة

طرابلس(صدى):

طالبت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس الأحد، أطراف النزاع في مدينة صبراتة، بـ” الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية بالمدينة تجنباً لمزيد من الدماء والدمار “.

وأعربت الوزارة، في بيان عن ” استيائها البالغ ورفضها التام للاقتتال الدائر في صبراتة منذ الأسبوع الماضي، والذي تسبب بسقوط قتلى وجرحى وزعزعة الأمن بالمدينة “.

ونفت الوزارة إصدارها ” تعليمات لأي طرف لبدء الاقتتال أو خوض أي معارك بالمدينة “.

والسبت، أعلن مدير مستشفى صبراتة التعليمي، هشام الفقي، في تصريحات لقناة “النبأ” أن ” 11 قتيلا و32 جريحا، حصيلة الاشتباكات التي وقعت في المدينة منذ 17 سبتمبر، بين مسلحين يتبعون لحكومة الوفاق “.