السودان ينفي تجميد علاقاته الدبلوماسية مع مصر

الخرطوم(صدى):

نفت وزارة الخارجية السودانية، أمس الأحد، إصدارها قرارا بتجميد علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية مصر العربية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ” بعض المواقع تداولت، خبراً يزعم بأن السودان قرر تجميد علاقاته الدبلوماسية مع مصر، رداً على تصويت مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ضد قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان “.

وأضافت: ” تود وزارة الخارجية أن تنفي بشكل قاطع صحة الخبر وأنه عار تماما عن الصحة “.

ودعت الخارجية السودانية كافة الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية إلى ضرورة تحري الدقة والمصداقية في نقل وتداول الأخبار.