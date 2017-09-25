البيئة: السيارات القديمة تلوث الهواء بشوارع المملكة

طلال الغامدي(صدى):

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن 2.2 مليون سيارة قديمة في شوارع المملكة تجاوز عمرها 20 سنة عند العام 2015م، مشيرة إلى نمو قطاع النقل البري بشكل مطرد خلال الأعوام الماضية، وبلوغ عدد المركبات بنهاية العام 2014 حوالي 12 مليون مركبة.

وأكدت الوزارة في تقرير لها أن 12 مليون مركبة استهلكت في عام 2014 حوالي 25% من الطاقة الإجمالية المستهلكة في المملكة، وتشير التوقعات إلى أن العدد الإجمالي للمركبات سيصل بحلول العام 2030 إلى حوالي 26 مليون مركبة سيرتفع استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى أكثر من مليون برميل من الوقود.

وأشار التقرير، إلى أن التلوث البيئي الناجم عن المركبات يتركز في المدن الكبرى كالرياض وجدة والدمام، وفي العاصمة المقدسة خلال موسم الحج والعمر، موضحا أن استخدام تقنيات كبح انبعاث ملوثات الهواء من عوادم السيارات، ويتوقع أن يخفض معدلات الانبعاث الحالية بنسبة تتراوح من 70 إلى 90%، كما أن صيانة السيارة وإجراء الفحص الدوري يسهم في تقليل انبعاث الملوثات من العادم.