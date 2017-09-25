⁠⁠⁠⁠⁠ترامب يوبخ الرياضيين بسبب سلوكهم أثناء عزف النشيد الأمريكي

ماجد محمد(صدى):

وبخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على ” تويتر ” ، محتجين من لاعبي الدوري الأمريكي لكرة القدم لم يعيروه اهتماماً بعدما شهدت مباريات اليوم الأحد، الأندية متحدة ضد تنديده باحتجاجات العدالة الاجتماعية خلال عزف النشيد الوطني قبيل المباريات.

وفي كل مباريات الدوري الأمريكي، يجثم لاعبون على ركبتهم على الأرض برؤوس منحنية بأعداد كبيرة عما كانت عليه من قبل أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي، بل وأكثر من ذلك بدأوا بالوقوف متشابكي الأذرع مع زملائهم والمدربين والفنيين ومالكي الأندية أيضاً في استعراض للتضامن مع حقوق المعارضين.

وفي أحدث تغريداته، تجاهل الموقف ضده وقال: ” التضامن العظيم لنشيدنا الوطني ولبلادنا. الوقوف متشابكي الأيدي أمر جيد، لكن الجثو على الركب أمر غير مقبول. تقديرات سيئة ” .

وغرد بأن بطل دوري الهوكي الأمريكي فريق بتسبرج بينجوينز سيزوره في البيت الأبيض، بعدما أعلنت تغريدته أمس السبت أن بطل دوري كرة السلة الأمريكي فريق جولدن ستيت واريورز غير مرحب به بعدما انتقده لاعبون كبار في الفريق.